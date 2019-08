中國暫停大陸居民到台灣自由行 國台辦斥民進黨推進台獨

【i-CABLE】

國台辦回應暫停大陸居民到台灣自由行,指台灣當局不斷推動台獨,嚴重破壞試點安排的基礎和條件。在台灣,總統蔡英文指觀光不應該被政治化。

大陸週四起暫停47個城市的居民赴台個人遊試點,大陸民眾日後到台灣旅遊,只能辦理團隊簽證,上海這家旅行社一個小時接聽了數十個查詢電話。

國台辦表示,大陸居民赴台旅遊2011年起啟用,多年來積極促進台灣旅遊及相關產業發展,但民進黨當局不斷推進台獨活動,煽動對大陸的敵意,挑動兩岸對立,嚴重破壞個人遊試點的基礎和條件。

國台辦表示,相信兩岸同胞都希望兩岸關係早日回到和平發展的軌道,大陸居民到台灣旅遊能盡快恢復正常。

在台灣,總統蔡英文批評不應該將觀光政治化,她又指政府近年積極開發國際觀光客源,去年達1,100萬人次、創歷史新高,台灣對中國觀光客的依賴相對降低,有助台灣產業在結構上,更能夠抗拒政治操作。

