中國暫停赴台自由行 海外中國公民是否受影響（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

中國暫停赴台自由行的政策,引發有意到台灣旅遊的海外中國公民關注是否會受到影響,駐舊金山台北經文處表示,目前受理海外大陸人士赴台簽證的政策,暫時沒有任何改變。

海峽兩岸旅遊交流協會公告指,8月1日起暫停全部47個城市中國居民赴台個人遊試點,包括北京、上海、天津等。

有業者預估,如果實施到明年1月總統大選,將流失70萬赴台旅遊的陸客人數,海外的中國公民是否會受影響呢?

駐舊金山台北經文處週三回覆本台詢問時稱,目前沒有收到指示要改變政策,因此一切照舊,可以直接上台灣內政部移民署專門的線上系統申請。

其官網上也列出,持中國及港澳護照申請到台灣觀光的入境許可證規定,包括海外留學生、海外永久居民、旅居海外一年以上有工作證明者。

另外,已取得海外國籍、旅居海外未滿4年的大陸人士都可以申請。

有疑問的人士可以致電(415) 364-5632查詢,也可以上駐舊金山台北經文處網站查詢,網址:http://taiwanembassy.org/ussfo

