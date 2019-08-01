中國暫停赴台自由行 海外中國公民是否受影響（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

中國暫停赴台自由行的政策，引發有意到台灣旅遊的海外中國公民關注是否會受到影響，駐舊金山台北經文處表示，目前受理海外大陸人士赴台簽證的政策，暫時沒有任何改變。

海峽兩岸旅遊交流協會公告指，8月1日起暫停全部47個城市中國居民赴台個人遊試點，包括北京、上海、天津等。

有業者預估，如果實施到明年1月總統大選，將流失70萬赴台旅遊的陸客人數，海外的中國公民是否會受影響呢？

駐舊金山台北經文處週三回覆本台詢問時稱，目前沒有收到指示要改變政策，因此一切照舊，可以直接上台灣內政部移民署專門的線上系統申請。

其官網上也列出，持中國及港澳護照申請到台灣觀光的入境許可證規定，包括海外留學生、海外永久居民、旅居海外一年以上有工作證明者。

另外，已取得海外國籍、旅居海外未滿4年的大陸人士都可以申請。

有疑問的人士可以致電(415) 364-5632查詢，也可以上駐舊金山台北經文處網站查詢，網址：http://taiwanembassy.org/ussfo

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