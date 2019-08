【KTSF 郭柟報導】

Capital One上億個客戶的敏感帳戶記錄,包括銀行戶口號碼被外洩,顧客該怎麼辦?

首先是保持冷靜,Capital One會通知你究竟是否受影響客戶之一,並提供相應的保障服務,客戶都應該主動立即檢查自己的Captial One戶口有無可疑舉動,一發現有的話可立即凍結戶口,最後是時刻保持警覺。

Capital One這次帳戶資料被盜,是有史以來最大宗的金融機構資料外洩,被盜而沒有加密的資料,包括銀行戶口號碼、信用卡申請人的姓名、地址、出生日期和信用記錄等。

