賓州女子涉在Walmart店內馬鈴薯上小便被警追緝

賓夕法尼亞州一名女子涉嫌在Walmart店內,在店內售賣的馬鈴薯上小便,她被警方追緝後自行到警局自首。

West Mifflin警方稱,20歲女子Grace Brown被控多項控罪,包括刑事行為不檢、當眾露體和在公眾場所喝醉酒。

Brown知悉自己正被警方追緝後,自行到警局自首。

警方是於週二在Twitter發照追緝Brown,警方沒有透露事件在何時發生,以及她在馬鈴薯上小便的原因。

Walmart則表示,當天有職員看到她在馬鈴薯上小便,事後已立即拿走受影響的產品及消毒現場。

在這宗事故發生前數週,社交網站也流傳多個視頻,顯示有人在德克薩斯州和路易斯安那州的Walmart分店舔店內售賣的雪糕。

