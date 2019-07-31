中美新一輪貿易談判結束 9月再在美磋商

【i-CABLE】

中美於上海的貿易談判結束，中方表示，雙方進行了坦誠、高效、建設性的深入交流，又討論過中國增購美國農產品。

中國副總理劉鶴早上於西郊賓館迎接美國貿易代表萊特希澤，以及美國財長姆欽，合照時，輪流站在中間，短暫寒暄後正式會談。

今次是中美貿易官員5月初以來首次面對面磋商，立場鷹派的商務部長鍾山首次加入談判，據報會談氣氛友好，下午1時許結束，較原定時間提前約40分鐘，會後兩國全體談判代表拍照留念，劉鶴與美方代表團有說有笑。

新華社報道，雙方進行了坦誠、高效、建設性的深入交流，討論了中方根據國內需要，增加美國農產品採購，美方會為採購創造良好條件，雙方9月會在美國舉行下一輪經貿高級別磋商。

但於談判期間，兩國繼續隔空交鋒，特朗普總統警告，中國試圖拖延談判至明年大選後，只會換來更苛刻的協議，甚至無法達成共識。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。