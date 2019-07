中美新一輪貿易談判結束 9月再在美磋商

【i-CABLE】

中美於上海的貿易談判結束,中方表示,雙方進行了坦誠、高效、建設性的深入交流,又討論過中國增購美國農產品。

中國副總理劉鶴早上於西郊賓館迎接美國貿易代表萊特希澤,以及美國財長姆欽,合照時,輪流站在中間,短暫寒暄後正式會談。

今次是中美貿易官員5月初以來首次面對面磋商,立場鷹派的商務部長鍾山首次加入談判,據報會談氣氛友好,下午1時許結束,較原定時間提前約40分鐘,會後兩國全體談判代表拍照留念,劉鶴與美方代表團有說有笑。

新華社報道,雙方進行了坦誠、高效、建設性的深入交流,討論了中方根據國內需要,增加美國農產品採購,美方會為採購創造良好條件,雙方9月會在美國舉行下一輪經貿高級別磋商。

但於談判期間,兩國繼續隔空交鋒,特朗普總統警告,中國試圖拖延談判至明年大選後,只會換來更苛刻的協議,甚至無法達成共識。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。