灣區藍綠陣營支持者計畫1月回台投票 機票價格如何（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

2020台灣總統大選,隨著藍綠兩黨提名的參選人底定,灣區各陣營支持者已經或是正在計畫要在明年1月前往台灣投票,機票價格如何呢?

每到台灣總統大選,海外藍綠陣營都會有大批支持者號召返回台灣投票,甚至還組成助選團,為各自的政黨加油助威,雖然距離明年1月11號投票日還有5個多月,已經有不少人都訂好回台機票了。

劉女士說:”已經決定回台灣投票了,我周遭的ㄧ些朋友,機票都已經訂好了,我自己也訂了。”

曾先生說:”我已經早就準備要回去了,而且我機票都已經買好了,(記者:為甚麼那麼早?)因為我怕到時候萬一如果說人太多的時候,機票第一個又貴,第二個可能買不到。”

這次總統大選的熱度,可以從灣區台灣僑民詢問機票的情況看出端倪。

喜悅假期總裁陳治平說:”很多很多海外的僑胞,他們都很希望能夠安排一個回去投票的行程,我也跟長榮、華航甚至於聯航做了一些溝通,跟這些航空公司們都得知,他們也都預計那個時候會非常非常的忙,非常的滿,這一次2020的選舉,受到的關注幾乎是可能是前所未有,可能有超過當時馬英九選舉的盛況。”

台灣2020總統大選將由代表民進黨爭取連任的現任總統蔡英文,與去年底掀起韓流的台灣高雄市長韓國瑜對決,可能還會有更多人加入戰局,隨著藍綠陣營的人選底定,各自支持者也開始積極規劃回台投票。

美加旅遊發言人馬美玲說:”本來之前的話,大家可能都在觀望,自從每個黨派確定了候選人之後,一般的選民大家都確定了,所以大家開始搶購機票,現在1月初的機票,選舉前的話機票是大概落在700到800之間。”

4年前總統大選,部分航空公司曾推出500元上下的特價機票,再等一等有沒有可能搶到便宜呢?

馬美玲說:”大家千萬不要有這種想法,1月初本來就是台灣很多的客人,就是聖誕節出來,然後1月份回去的一個高峰期,所以本來他的機位就比較緊張。”

陳治平說:”到時候那段期間,尤其在1月頭那段期間,其實不會有任何的優惠,所以愈早訂愈好,到時候不是有沒有優惠的問題,是拿不拿得到票的問題,能不能符合您的日程的問題。”

由於明年元旦假期、總統大選投票日以及農曆春節都在1月期間,業者預料屆時機票將一票難求,建議大家盡早安排機票、住宿,以及旅行或探親行程,甚至考慮經第三地過境到台灣,機票價格可能會比較便宜。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。