灣區藍綠陣營支持者計畫1月回台投票 機票價格如何（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

2020台灣總統大選，隨著藍綠兩黨提名的參選人底定，灣區各陣營支持者已經或是正在計畫要在明年1月前往台灣投票，機票價格如何呢？

每到台灣總統大選，海外藍綠陣營都會有大批支持者號召返回台灣投票，甚至還組成助選團，為各自的政黨加油助威，雖然距離明年1月11號投票日還有5個多月，已經有不少人都訂好回台機票了。

劉女士說：”已經決定回台灣投票了，我周遭的ㄧ些朋友，機票都已經訂好了，我自己也訂了。”

曾先生說：”我已經早就準備要回去了，而且我機票都已經買好了，（記者：為甚麼那麼早？）因為我怕到時候萬一如果說人太多的時候，機票第一個又貴，第二個可能買不到。”

這次總統大選的熱度，可以從灣區台灣僑民詢問機票的情況看出端倪。

喜悅假期總裁陳治平說：”很多很多海外的僑胞，他們都很希望能夠安排一個回去投票的行程，我也跟長榮、華航甚至於聯航做了一些溝通，跟這些航空公司們都得知，他們也都預計那個時候會非常非常的忙，非常的滿，這一次2020的選舉，受到的關注幾乎是可能是前所未有，可能有超過當時馬英九選舉的盛況。”

台灣2020總統大選將由代表民進黨爭取連任的現任總統蔡英文，與去年底掀起韓流的台灣高雄市長韓國瑜對決，可能還會有更多人加入戰局，隨著藍綠陣營的人選底定，各自支持者也開始積極規劃回台投票。

美加旅遊發言人馬美玲說：”本來之前的話，大家可能都在觀望，自從每個黨派確定了候選人之後，一般的選民大家都確定了，所以大家開始搶購機票，現在1月初的機票，選舉前的話機票是大概落在700到800之間。”

4年前總統大選，部分航空公司曾推出500元上下的特價機票，再等一等有沒有可能搶到便宜呢？

馬美玲說：”大家千萬不要有這種想法，1月初本來就是台灣很多的客人，就是聖誕節出來，然後1月份回去的一個高峰期，所以本來他的機位就比較緊張。”

陳治平說：”到時候那段期間，尤其在1月頭那段期間，其實不會有任何的優惠，所以愈早訂愈好，到時候不是有沒有優惠的問題，是拿不拿得到票的問題，能不能符合您的日程的問題。”

由於明年元旦假期、總統大選投票日以及農曆春節都在1月期間，業者預料屆時機票將一票難求，建議大家盡早安排機票、住宿，以及旅行或探親行程，甚至考慮經第三地過境到台灣，機票價格可能會比較便宜。

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