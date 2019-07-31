舊金山州大證實今年6月已關閉孔子學院（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山州大證實，受到聯邦撥款政策改變的影響，已經在今年6月關閉該校在2005年創辦的孔子學院（Confucius Institute）。

洛杉磯時報週二報導指，有13間大學決定關閉校內附設的孔子學院，使得全美的孔子學院從最高峰約110間，減少到目前只剩90間。

原本舊金山州大設有中文旗艦課程（Chinese Flagship Program）以及孔子學院，根據舊金山州大提供的數據，2005年成立的孔子學院，從2006年招生起一直到到2019學年期間，總共招收600名學生，除了提供州大師生中文服務，也在北加州一些K-12年級的學校提供中文課程。

在聯邦政府的壓力下，校方決定今年6月關閉該學院，舊金山州大校長Leslie Wong曾在5月時發表聲明，表示2019財政年度的麥凱恩國防授權法明確規定，國防部的撥款不得用於有附設孔子學院的高等教育中文課程，雖然校方曾經向國防部申請豁免該法律的規定，但國防部最終決定不予豁免。

由於舊金山州大需要依賴聯邦的撥款才能讓這些中文課程繼續運作，為了繼續獲得國防部的撥款，校方只好關閉孔子學院，不過校方承諾將會尋求替代撥款，繼續為提倡中文教育來努力。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。