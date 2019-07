舊金山州大證實今年6月已關閉孔子學院（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山州大證實,受到聯邦撥款政策改變的影響,已經在今年6月關閉該校在2005年創辦的孔子學院(Confucius Institute)。

洛杉磯時報週二報導指,有13間大學決定關閉校內附設的孔子學院,使得全美的孔子學院從最高峰約110間,減少到目前只剩90間。

原本舊金山州大設有中文旗艦課程(Chinese Flagship Program)以及孔子學院,根據舊金山州大提供的數據,2005年成立的孔子學院,從2006年招生起一直到到2019學年期間,總共招收600名學生,除了提供州大師生中文服務,也在北加州一些K-12年級的學校提供中文課程。

在聯邦政府的壓力下,校方決定今年6月關閉該學院,舊金山州大校長Leslie Wong曾在5月時發表聲明,表示2019財政年度的麥凱恩國防授權法明確規定,國防部的撥款不得用於有附設孔子學院的高等教育中文課程,雖然校方曾經向國防部申請豁免該法律的規定,但國防部最終決定不予豁免。

由於舊金山州大需要依賴聯邦的撥款才能讓這些中文課程繼續運作,為了繼續獲得國防部的撥款,校方只好關閉孔子學院,不過校方承諾將會尋求替代撥款,繼續為提倡中文教育來努力。

