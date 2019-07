舊金山市參事提出”社區零罪案”計劃 避免再有受害人（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參事華頌善提出”社區零罪案”Vision Zero計劃,大力打擊市內兇殺案,避免再有受害人。

華頌善的計劃中包括要求加派警員在罪案黑點巡邏、在每一區成立防止罪案專員、加強居民、社區組織與市府官員之間溝通,以及增加在商店街安裝閉路電視鏡頭等,他表示有8名市參事表態支持提案。

有很多暴力罪案和兇殺案受害人家屬都聲援這個提案,包括今年1月,訪谷區婆婆黃奕愛被毆打案件,她的孫女余嘉雯(Sasanna Yee)都有到場,她表示她婆婆至今仍然在住院。

余嘉雯說:”我仍在為我婆婆感到悲痛,我希望所有人能參與,跟市參事一起共建這個計劃,為家庭和社區帶來安寧。”

Paulette Brown的兒子Aubrey Abrakas在13年前上班時,在街頭被人開了多槍擊斃,當年只有16歲,但是到今日都未找到兇手,她表示居民要挺身而出,防止這類罪案。

Brown說:”我的心仍在淌血,瀝瀝在目,我們是時候合力行動,我不想坐在家中,每日吃藥和哭泣,我們要作出行動。”

有華裔社區人士都呼籲不同族裔人士要同心合力打擊罪案。

防止罪案社區人士鄭小飛說:”每一個人都有責任去防止暴力,但最重要的互相了解大家的文化歷史,找一些不同平台交流解決問題,因為我們大家不能自掃門前雪。”

舊金山警方都表示會合作支援。

