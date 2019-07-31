舊金山市參事提出”社區零罪案”計劃 避免再有受害人（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參事華頌善提出”社區零罪案”Vision Zero計劃，大力打擊市內兇殺案，避免再有受害人。

華頌善的計劃中包括要求加派警員在罪案黑點巡邏、在每一區成立防止罪案專員、加強居民、社區組織與市府官員之間溝通，以及增加在商店街安裝閉路電視鏡頭等，他表示有8名市參事表態支持提案。

有很多暴力罪案和兇殺案受害人家屬都聲援這個提案，包括今年1月，訪谷區婆婆黃奕愛被毆打案件，她的孫女余嘉雯（Sasanna Yee）都有到場，她表示她婆婆至今仍然在住院。

余嘉雯說：”我仍在為我婆婆感到悲痛，我希望所有人能參與，跟市參事一起共建這個計劃，為家庭和社區帶來安寧。”

Paulette Brown的兒子Aubrey Abrakas在13年前上班時，在街頭被人開了多槍擊斃，當年只有16歲，但是到今日都未找到兇手，她表示居民要挺身而出，防止這類罪案。

Brown說：”我的心仍在淌血，瀝瀝在目，我們是時候合力行動，我不想坐在家中，每日吃藥和哭泣，我們要作出行動。”

有華裔社區人士都呼籲不同族裔人士要同心合力打擊罪案。

防止罪案社區人士鄭小飛說：”每一個人都有責任去防止暴力，但最重要的互相了解大家的文化歷史，找一些不同平台交流解決問題，因為我們大家不能自掃門前雪。”

舊金山警方都表示會合作支援。

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