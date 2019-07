舊金山華婦遭入屋搶劫 投訴警方沒認真處理報案（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山日落區一個華裔家庭,6月份被賊人入屋行劫,損失慘重,事主投訴報警後警方沒有認真處理事件,Taraval警區分局局長週二親自接見事主,了解案情。

入屋劫案受害事主Lisa說:”賊人用我的提款卡去消費,我必須去Taraval報警,但當時的警員愛理不理。”

畫面所見是日落區居民Lisa,上星期在華埠的治安會議中,聲淚俱下分享自己的經歷。

Lisa表示,6月24日,她陪同媽媽外出看醫生,回到家後,發現家中被人洗劫,損失慘重。

Lisa說:”回到家後,面目全非,本來個社區那麼安靜,突然間有這樣的事,不可思議。”

Lisa當時即時報警,到了第二天,她懷疑提款卡被賊人拿去消費,又再去報警,但她認為,當時接待她的警局職員沒有認真處理案件。

Lisa說:”報了案幾次,引不起注意,直到7月22日在華埠出現僑領被人打被人搶,才引起各方的重視,那麼我們這些蟻民,永遠都是石沉大海。”

Lisa在會議上發言後,中央分局局長易文耀隨即派人跟進,同時亦引起華人社區的關注,週二,Taraval警局分局長Nicholas Rainsford親自與Lisa見面。

Rainsford說:”我想當日的溝通出現了問題,但警員有落案,我們取得更多資料後,有去跟進事件。”

分局長重申,警局會認真處理每一宗案件,如果報案時,出現一些令事主不舒服的情況,事主可以提出與他或者警局其他管理層見面,希望市民不要怕報案。

此外,警方指,案件已轉交專案調查組跟進,未能進一步透露案件資料。

Lisa說:”損失了金錢買不到的東西,一日未破案,我一日都不會滿意。”

代表日落區的市參事馬兆明已經得悉事件,他與案中事主Lisa約好在本週五見面,了解案件及警方的處理手法。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。