舊金山華婦遭入屋搶劫 投訴警方沒認真處理報案（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山日落區一個華裔家庭，6月份被賊人入屋行劫，損失慘重，事主投訴報警後警方沒有認真處理事件，Taraval警區分局局長週二親自接見事主，了解案情。

入屋劫案受害事主Lisa說：”賊人用我的提款卡去消費，我必須去Taraval報警，但當時的警員愛理不理。”

畫面所見是日落區居民Lisa，上星期在華埠的治安會議中，聲淚俱下分享自己的經歷。

Lisa表示，6月24日，她陪同媽媽外出看醫生，回到家後，發現家中被人洗劫，損失慘重。

Lisa說：”回到家後，面目全非，本來個社區那麼安靜，突然間有這樣的事，不可思議。”

Lisa當時即時報警，到了第二天，她懷疑提款卡被賊人拿去消費，又再去報警，但她認為，當時接待她的警局職員沒有認真處理案件。

Lisa說：”報了案幾次，引不起注意，直到7月22日在華埠出現僑領被人打被人搶，才引起各方的重視，那麼我們這些蟻民，永遠都是石沉大海。”

Lisa在會議上發言後，中央分局局長易文耀隨即派人跟進，同時亦引起華人社區的關注，週二，Taraval警局分局長Nicholas Rainsford親自與Lisa見面。

Rainsford說：”我想當日的溝通出現了問題，但警員有落案，我們取得更多資料後，有去跟進事件。”

分局長重申，警局會認真處理每一宗案件，如果報案時，出現一些令事主不舒服的情況，事主可以提出與他或者警局其他管理層見面，希望市民不要怕報案。

此外，警方指，案件已轉交專案調查組跟進，未能進一步透露案件資料。

Lisa說：”損失了金錢買不到的東西，一日未破案，我一日都不會滿意。”

代表日落區的市參事馬兆明已經得悉事件，他與案中事主Lisa約好在本週五見面，了解案件及警方的處理手法。

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