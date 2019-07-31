北韓再試射短程彈道導彈 南韓稱再挑釁會列”敵人”範圍

【i-CABLE】

北韓7天內第二次試射短程彈道導彈，南韓國安常委會召開緊急會議商討，南韓外長康京和敦促北韓停止試射，南韓國防部長鄭景斗警告，若北韓對南韓構成挑釁和威脅，會被納入”敵人”範圍。

北韓繼上週四試射兩枚短程導彈後，當地時間週三清晨又再發射導彈，南韓聯合參謀本部表示探測到，北韓在東部江原道元山市，向東北海域發射兩枚短程彈道導彈，飛行了約250公里，高度約30公里。

《韓聯社》引述聯合參謀本部消息指，今次試射跟上週四的試射，同樣使用了流動導彈發射台，但今次飛行高度較低，估計是要測試武器。

南韓外長康京和指，北韓接連試射導彈，無助推動無核化談判和舒緩朝鮮半島緊張局勢，敦促北韓停止。

南韓國防部長鄭景斗強調，會繼續與美國舉行聯合軍演，並指若果北韓對南韓構成挑釁和威脅，會被納入”敵人”範圍，是他自去年9月上任以來，對朝最強硬的言論。

日本首相安倍晉三指，北韓今次試射沒對日本構成威脅。《美國有線新聞網絡》引述美國官員指，白宮已知悉今次的試射，會繼續密切監察情況。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。