北韓再試射短程彈道導彈 南韓稱再挑釁會列”敵人”範圍

【i-CABLE】

北韓7天內第二次試射短程彈道導彈,南韓國安常委會召開緊急會議商討,南韓外長康京和敦促北韓停止試射,南韓國防部長鄭景斗警告,若北韓對南韓構成挑釁和威脅,會被納入”敵人”範圍。

北韓繼上週四試射兩枚短程導彈後,當地時間週三清晨又再發射導彈,南韓聯合參謀本部表示探測到,北韓在東部江原道元山市,向東北海域發射兩枚短程彈道導彈,飛行了約250公里,高度約30公里。

《韓聯社》引述聯合參謀本部消息指,今次試射跟上週四的試射,同樣使用了流動導彈發射台,但今次飛行高度較低,估計是要測試武器。

南韓外長康京和指,北韓接連試射導彈,無助推動無核化談判和舒緩朝鮮半島緊張局勢,敦促北韓停止。

南韓國防部長鄭景斗強調,會繼續與美國舉行聯合軍演,並指若果北韓對南韓構成挑釁和威脅,會被納入”敵人”範圍,是他自去年9月上任以來,對朝最強硬的言論。

日本首相安倍晉三指,北韓今次試射沒對日本構成威脅。《美國有線新聞網絡》引述美國官員指,白宮已知悉今次的試射,會繼續密切監察情況。

