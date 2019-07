香港天水圍有人向警署放煙花多人傷（視頻）

【i-CABLE】

香港天水圍警署週二晚有過百人聚集,期間有駛過的車向警署射煙花,最少7人受傷,其中5人送院。

天水圍警署外,凌晨有過百名市民包圍報案室門口,現場消息指週二晚上9時許,天水圍天秀路附近”連儂牆”有人爭執,警員拘捕多名涉事者,市民到警署要求放人,有被捕人士獲擔保離開。分區助理指揮官出來交代,指較早前的3位被捕人士涉嫌普通毆打及刑事毀壞。

在場人士不滿,繼續留下,到週三凌晨兩時半都未離開,突然有人向警署射多枚煙花,人群走避散開。車上攝錄機片段拍攝到,煙花從駛過的黑色車發射,擊中警署外牆及隔離天盛街市,多人受傷要急,救有人頸部要包著。

一輛九巴公司車輛懷疑受煙花影響,剷上花槽,司機腰部受傷。警員事後出來了解,希望市民提供罪案情報,包括車牌、人物特徵。

探員到場調查,警員在警署外一帶拉起封鎖線,地上留有懷疑煙花殼,警方用紙箱遮蓋。爆炸品處理課人員其後亦到場調查及搜證。

