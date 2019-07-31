香港天水圍有人向警署放煙花多人傷（視頻）

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香港天水圍警署週二晚有過百人聚集，期間有駛過的車向警署射煙花，最少7人受傷，其中5人送院。

天水圍警署外，凌晨有過百名市民包圍報案室門口，現場消息指週二晚上9時許，天水圍天秀路附近”連儂牆”有人爭執，警員拘捕多名涉事者，市民到警署要求放人，有被捕人士獲擔保離開。分區助理指揮官出來交代，指較早前的3位被捕人士涉嫌普通毆打及刑事毀壞。

在場人士不滿，繼續留下，到週三凌晨兩時半都未離開，突然有人向警署射多枚煙花，人群走避散開。車上攝錄機片段拍攝到，煙花從駛過的黑色車發射，擊中警署外牆及隔離天盛街市，多人受傷要急，救有人頸部要包著。

一輛九巴公司車輛懷疑受煙花影響，剷上花槽，司機腰部受傷。警員事後出來了解，希望市民提供罪案情報，包括車牌、人物特徵。

探員到場調查，警員在警署外一帶拉起封鎖線，地上留有懷疑煙花殼，警方用紙箱遮蓋。爆炸品處理課人員其後亦到場調查及搜證。

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