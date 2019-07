香港中西區衝突43人被控暴動罪提堂後獲准保釋（視頻）

【i-CABLE】

香港中西區衝突45人被起訴,44人被控暴動罪,有13人是學生,亦有飛機師、教師及護士,最年輕的被告只有16歲,除了一人沒有出庭,其餘全部被告獲准保釋,案件押後至9月25日再提訊。

全部被告獲准保釋後離開東區裁判法院,法院大樓地下一直有大批人冒雨聲援,被控暴動罪的44人是28男、16女,13人報稱是學生、7人是文員,亦有人是飛機師、教師、護士、地盤工人、售貨員等。

44人的暴動罪分別以3宗案件處理,第一宗涉及3名被告,包括年紀最大41歲的杜依蘭及她的情侶,38歲的湯偉雄,據了解兩人本週日結婚。

同案中還有今次最年輕的被告、16歲的學生李宛叡,控罪指他們星期日在德輔道西近西邊街一帶參與暴動。

第二宗控告24人,是3宗案最多,控罪指他們當日在德輔道西近皇后街一帶參與暴動,全部被告表示明白控罪,33歲的文員莫卓煇另外被控一項襲警罪,指他在宜必思酒店外襲擊總督察鄧智兆,據了解,鄧智兆是前警務處長鄧竟成的兒子。

第三宗涉及17人,控罪指他們在上環干諾道中及文華里交界參與暴動,案件除了暴動罪的被告,還有一名24歲學生陳子謀,控罪指他在信德中心外藏有伸縮警棍而沒有合理辯解,被控在公眾地方管有攻擊性武器。

全部被告暫時毋須答辯,各人獲准以1,000港元保釋,每個星期到警署報到,居住在報稱地址,遵守宵禁令,除了任職機師的30歲被告廖頌賢可因為工作離港外,其餘被告不得離港。

45名被告當中,被控暴動罪的甄凱盈沒有出庭,署理總裁判官羅德泉向她發出拘捕令,其餘被告的案件,押後至9月25日再處理。

散庭後有人擋著法院門外的一輛警車,當時剛剛掛8號風球,有人用雨傘拍打車窗,有人勸阻,車內警員拍攝車外情況,最後警車倒後駛離開。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。