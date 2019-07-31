舊金山針對華裔罪案頻生 市參事促警方公開受害人族裔數據

【KTSF 郭柟報導】

舊金山近日有不少針對華裔的罪案發生，市參事馬兆明要求舊金山警方提交過去十年，有關受害人族裔背景的罪案數字。

馬兆明說：”這些數字很重要，去加強防罪策略和保障社區安全。”

馬兆明表示，聽到好多居民反映，最近發生好多針對華裔的暴力罪案，例如7月中，在華埠有兩名僑領光天化日下被襲擊和搶劫，另外在他代表的日落區，又發生一連串入屋盜竊等案件。

馬兆明表示，他在3月已經正式請求警方提交受害人族裔背景等的罪案數據，包括罪案類型、報案警區等，但是至今未收到相關數據。

馬兆明說：”我從警局收到警員的人口族裔背景資料，並非我所要的，但是都很有趣，而不能接受的是警局至今還未提供我要的基本數據，向我、市參議會及公眾交待，多年來華裔社區都投訴不成比例的遭搶劫，在家中、在商店、在街頭遇襲。”

他又表示，下一步將立例繼續統計相關的受害人背景數據。

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