舊金山針對華裔罪案頻生 市參事促警方公開受害人族裔數據

【KTSF 郭柟報導】

舊金山近日有不少針對華裔的罪案發生,市參事馬兆明要求舊金山警方提交過去十年,有關受害人族裔背景的罪案數字。

馬兆明說:”這些數字很重要,去加強防罪策略和保障社區安全。”

馬兆明表示,聽到好多居民反映,最近發生好多針對華裔的暴力罪案,例如7月中,在華埠有兩名僑領光天化日下被襲擊和搶劫,另外在他代表的日落區,又發生一連串入屋盜竊等案件。

馬兆明表示,他在3月已經正式請求警方提交受害人族裔背景等的罪案數據,包括罪案類型、報案警區等,但是至今未收到相關數據。

馬兆明說:”我從警局收到警員的人口族裔背景資料,並非我所要的,但是都很有趣,而不能接受的是警局至今還未提供我要的基本數據,向我、市參議會及公眾交待,多年來華裔社區都投訴不成比例的遭搶劫,在家中、在商店、在街頭遇襲。”

他又表示,下一步將立例繼續統計相關的受害人背景數據。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。