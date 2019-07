Gilroy大蒜節槍手藏更多槍械 警方仍未知行兇動機

【KTSF 江良慧報導】

Gilroy警方週二下午召開記者會,公佈有關日前大蒜節槍擊案調查的最新進展。

Gilroy警察局長Scot Smithee在記者會上表示,調查人員在一架車上發現到一支散彈槍,加上在案發現場發現的AK47自動步槍,相信已經起回疑犯Santino William Legan從內華達州購買的所有武器。

另外,當局在大蒜節現場附近一條小溪找到一袋子彈,較早前也在疑犯在內華達州的公寓單位撿獲防彈背心、沒上子彈的散彈槍、防毒面具和空的子彈盒子等等。

警察局長說,雖然有人說看到槍手和另外的人一起,但經過調查後來看,槍手是獨自犯案的可能性較高。

另外,調查員也追踪到,他在事前曾在Gilroy市內不同的商店購物,不過目前還未知道他開槍的動機。

Legan涉嫌在星期日下午,在Gilroy大蒜節中向人亂槍掃射,槍殺3人並槍傷10多人,他後來被到場警察擊斃。

傷者中有部分人已經出院,但有多人仍然留醫,當中至少一人情況嚴重。

