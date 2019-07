民主黨總統初選第二輪電視辯論 桑德斯Warren最受矚目（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

民主黨總統初選第二輪電視辯論週二及週三兩晚在密歇根州底特律市舉行,每晚有十名參選人參加,辯論長達兩小時,週二晚最受矚目的參選人非桑德斯和Elizabeth Warren莫屬,他們不僅在民調上領先,還聯手對抗其他們參選人。

佛蒙特聯邦參議員桑德斯和麻省聯邦參議員Warren在此之前,民調數據接近,本以為在這兩人之間會有一場唇槍舌戰,但是讓他們成為全場焦點的原因,是兩人在全民醫療保險和邊境安全上立場一致,反而形成了桑德斯與Warren對戰其他參選者的局面。

桑德斯說:”擁有醫保是人權而不是特權,我會為民眾爭取。”

馬里蘭州前聯邦眾議員John Delaney說:”我們不必做排擠黨,不必告訴佔全國一半的有私立醫保者,其醫保是違法的。”

Warren說:”我來澄清一下,我們是民主黨人,我們不會將醫保從任何人那裡奪走。”

馬利蘭州前聯邦眾議員John Delaney說:”我是在這裡的人當中,唯一一個在醫保行業有經驗的人,我的這些同僚完全不懂這個行業。”

桑德斯駁斥說:”醫保不是應該是一個商業。”

由於桑德斯和Warren一直在引領話題,其他參選人嘗試將議題引到其它方向,比如關於移民問題,就有參選者將責任都歸咎到特朗普總統身上。

蒙大拿州州長Steve Bullock說:”移民問題最大的癥結,就是特朗普,他利用管制移民來拆散家庭,並分裂國家。”

印第安納州South Bend市長Pete Buttigieg認為,槍支管控一直沒有成效,是因為國家沒有這個體制。

Buttigieg說:”每天都有大大小小的槍擊案發生,現行的制度不起作用,是因為政府沒有形成機制,沒有能力實現民眾的訴求。”

週二晚的辯論的議題,除了醫保、移民改革和槍械管制之外,還涉及到種族關係緊張、公共基礎建設等。

