中央地鐵工程一再延誤 華埠商戶向交通局表達不滿（視頻）

舊金山交通局再就中央地鐵工程的進度與華埠商戶開會,局方承認,工程無法在預期的12月底前完成,令不少商戶非常不滿,商戶亦提出方案,嘗試振興華埠的經濟。

交通局在會議上承認,中央地鐵工程無法在12月完工後,商戶隨即鼓譟。

有商戶問交通局,延期完工究竟即是會遲多久呢?局方的回答與上星期一樣,指出需要讓新上任的項目經理6星期時間去評估。

舊金山交通局代表Philip Pierce說:”要6個星期時間,讓我們徹頭徹尾看一次,再去作出全面評估,之後可以就完工時間表及預算問題公開最新資料。”

中央地鐵華埠站的工程師指,他們的目標仍然是在秋季之前完成市德頓街上的路面工程,但不確保年底之前,市德頓夾華盛頓街的馬路會開通。

商戶表明,不接受交通局解釋,他們批評交通局監管不力,每一次工程延期,局方好像一點都不在意,只是將消息公開,並沒有任何跟進,或者確保工程不會延遲,而在工程動工前,局方已經做了十年的規劃,質疑工程為什麼仍要推遲呢?

亦有商戶提出,如果承建商未能如期完工,促請交通局向他們罰款。

華埠商人協會代表說:”如果他一天不做好,我是否有權解雇他,或者罰他錢呢?我們都在講錢,如果我假設,舉個例子,如果每個月他賠償十萬給我們,我不理他是否明年才完工。”

華埠商戶謝小姐說:”次次開會都做筆記,有記者,又上電視上報紙,全部”運吉”,是玩我們。”

華埠商戶邵旗謙(Ed Siu)說:”在我們中國人來說,我們叫”爛尾樓”,這裡我們叫爛尾鐵路。”

局方表示,在中央地鐵工程的合約上,的確有遲完工的罰款,但這就是市府與承建商之間要商量的事。

延遲完工已成事實,亦有商戶提出方案,希望至少保住進入華埠消費的人流。

邵旗謙說:”如果完成不到工程,不要緊,沒有問題,12月29日後到工程完成前,你們所有來華埠的巴士,包括30、45、8號,都全部免費給我們市民座,直至你工程完成,可以行車。”

交通局指會將這些意見跟局方的管理層研究,會在9月份舉行的會議再討論。

