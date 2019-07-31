中央地鐵工程一再延誤 華埠商戶向交通局表達不滿（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山交通局再就中央地鐵工程的進度與華埠商戶開會，局方承認，工程無法在預期的12月底前完成，令不少商戶非常不滿，商戶亦提出方案，嘗試振興華埠的經濟。

交通局在會議上承認，中央地鐵工程無法在12月完工後，商戶隨即鼓譟。

有商戶問交通局，延期完工究竟即是會遲多久呢？局方的回答與上星期一樣，指出需要讓新上任的項目經理6星期時間去評估。

舊金山交通局代表Philip Pierce說：”要6個星期時間，讓我們徹頭徹尾看一次，再去作出全面評估，之後可以就完工時間表及預算問題公開最新資料。”

中央地鐵華埠站的工程師指，他們的目標仍然是在秋季之前完成市德頓街上的路面工程，但不確保年底之前，市德頓夾華盛頓街的馬路會開通。

商戶表明，不接受交通局解釋，他們批評交通局監管不力，每一次工程延期，局方好像一點都不在意，只是將消息公開，並沒有任何跟進，或者確保工程不會延遲，而在工程動工前，局方已經做了十年的規劃，質疑工程為什麼仍要推遲呢？

亦有商戶提出，如果承建商未能如期完工，促請交通局向他們罰款。

華埠商人協會代表說：”如果他一天不做好，我是否有權解雇他，或者罰他錢呢？我們都在講錢，如果我假設，舉個例子，如果每個月他賠償十萬給我們，我不理他是否明年才完工。”

華埠商戶謝小姐說：”次次開會都做筆記，有記者，又上電視上報紙，全部”運吉”，是玩我們。”

華埠商戶邵旗謙（Ed Siu）說：”在我們中國人來說，我們叫”爛尾樓”，這裡我們叫爛尾鐵路。”

局方表示，在中央地鐵工程的合約上，的確有遲完工的罰款，但這就是市府與承建商之間要商量的事。

延遲完工已成事實，亦有商戶提出方案，希望至少保住進入華埠消費的人流。

邵旗謙說：”如果完成不到工程，不要緊，沒有問題，12月29日後到工程完成前，你們所有來華埠的巴士，包括30、45、8號，都全部免費給我們市民座，直至你工程完成，可以行車。”

交通局指會將這些意見跟局方的管理層研究，會在9月份舉行的會議再討論。

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