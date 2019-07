舊金山華埠僑領暴力劫案 警發照緝3疑犯（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

幾個賊人兩個星期前光天化日下,在舊金山華埠繁忙的街道上搶劫和襲擊兩名僑領,導致他們受傷,警方週二公佈閉路電視拍攝到3名匪徒的外貌。

警方週二公佈案發之前,華埠一個閉路電視拍攝到匪徒路過的片段,3名匪徒都是非洲裔男子,當時都穿著深色連帽衣。

警方表示,7月15號星期一下午1點左右,中央警局的警員接報到Stockton夾Pacific街,發現兩名受害人。

警方證實,3名匪徒首先襲擊56歲的男事主,將他整個人抬起,然後扔落地上,當時男事主的朋友企圖上前阻止時,也被匪徒毆打後暈倒。

當時一名駕駛者路過現場時,汽車的攝錄機拍攝到匪徒襲擊69歲男事主的過程。

兩名事主分別是黃氏宗親會主席黃中華,以及宗親會成員黃宏昶,案發前他們剛剛食完午飯。

匪徒打人之後,從黃中華手上搶走一隻勞力士手錶,案件引發各界關注華埠治安,警方仍未破案,3個賊人仍然在逃。

警方呼籲市民提供線索,匿名報案熱線:(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,短訊開頭註明SFPD。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。