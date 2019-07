【KTSF】

柏克萊加大(UC Berkeley)今年被剔出全美最佳大學排名榜,原因被指是校方提供有誤導性的數據。

在被剔除之前,柏克萊加大原本排全國第二名,而洛杉磯加大(UCLA)排第一。

負責排名的《U.S. News and World Report》表示,柏克萊加大自從2014年起就提供有誤導性的數據,這些數據包括校友捐款人數。

他們表示,柏克萊加大校方將承諾作出捐款的人數,與實際作出捐款的人數混為一談遞交,讓排名看似很高。

柏克萊加大就發表聲明回應指,是由於2014年對方改變了統計方法,而校方最近才知,所以在提交數字時未作出相關改變。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。