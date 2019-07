密西西比州Walmart槍擊案兩死 疑兇與警駁火受傷

【KTSF 江良慧報導】

密西西比州臨近田納西州地區一間Walmart週二發生槍擊案,事件中有兩人死亡,一名警員受傷,當局初步相信疑兇是一名對公司不滿的員工,他中槍後被警方拘捕。

美國再發生槍擊案,今次是在密西西比州Southaven一個有約5萬人口、接近田納西州的市鎮。

Walmart的顧客和僱員都顯得情緒不穩和不知所措,目擊者表示,一個男人在早上大約6時半走進店內,之後就開槍。

目擊者Carlos Odom說:”我正要走出去取車,然後就噗噗噗噗。”

有至少兩人被殺,初步消息指,兩名死者都是Walmart員工。

Southaven警察局長Macon Moore說:”這些人在做你和我每天都做的一樣,上班工作養家,但卻成為暴力罪行受害人。”

兩名警員在店外截停疑犯並駁火,懷疑槍手和一名警察受傷,警員穿著的防彈背心救他一命,市長就呼籲市民無需過分擔心。

Southaven市長Darren Musselwhite說:”這不涉及大批群眾,他是一個不滿意的員工。”

Southhaven警方和消防在兩星期前曾經有模擬槍擊案訓練,警察局長和市長相信,訓練有助週二警察救人。

usselwhite說:”美國沒有城市可以倖免,很不幸,很難過,但就顯示出訓練很重要,我們的訓練在今天看到成效。”

