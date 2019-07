舊金山擬再建無家可歸者支援中心 選址灣景區（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市府再提出在市內興建無家可歸者支援中心,今次的選址在灣景區一塊遠離民居的空地。

市長布里德(London Breed)提出在灣景區Evans街1925號一塊由加州運輸部擁有的空地上,興建一個有約200個床位的無家可歸者支援中心,選址靠近工業區,比較遠離民居。

市府表示,包括灣景區在內的第十區,無家可歸者人數是全市第二高的社區,而在今年某一天所做出的統計,發現區內有約1,889名無家可歸者,但收容所的床位只有455個,可見區內需求甚大。

支援中心設有洗衣房及公共空間,亦會為當中的無家可歸者提供醫療及輔導等服務。

該區居民、商戶、宗教領袖及社區人士將會組成一個諮詢委員會,與市府緊密合作,並將會舉行最少兩場社區會議,聆聽居民的聲音。

第一場諮詢會將於8月8日星期四在三街4301號舉行,而第二場會議8月19日星期一,在Southeast社區中心舉行,兩場會議的時間都是晚上6時至7時半,歡迎居民出席。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。