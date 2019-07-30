Lehigh水泥廠被查到將礦廢物排放到南灣小溪（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

靠近Cupertino的Lehigh水泥廠，被查到將礦廢物排放到流經Los Altos和Mountain View的Permanente Creek。

舊金山灣區水質控制委員會在4月和5月對Lehight Yeager Yard進行檢查時發現污染斜坡上發現顯著的裂縫，導致土石流，礦廢物流進了Permanente Creek，這種無法溶解的礦廢物，裡面有化學物質硒超標。

當局表示，對飲用水沒有直接威脅，但小溪內和周圍的水生生物，包括魚和青蛙可能會受到影響。

2009年就開始帶領社區抗爭的前Cupertino市議員張昭富說，Lehigh水泥廠過去就因為Permanente Creek硒超標，被Sierra環保團體告上法庭後來和解。

張昭富說：”少量對身體有益，但超過份量對動物非常不好，非常有害，這些應該2014年都應該處理好的事情，不應該有任何硒在Permanente Creek。”

根據採集樣品分析顯示，每升8.9微克硒，超過水質控制委員會保護允許的每升8.1微克。

專家表示，雖然不是高很多，但這不是一個應流入小溪的地方，因為Lehigh已經有排水系統，除此之外，該排放也違反了縣及加州法規，如果沒有改善，將對Lehigh罰款，期限是8月30日。

本台就事件聯繫過Lehigh，但該公司至截稿前都沒有回覆。

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