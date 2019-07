Lehigh水泥廠被查到將礦廢物排放到南灣小溪（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

靠近Cupertino的Lehigh水泥廠,被查到將礦廢物排放到流經Los Altos和Mountain View的Permanente Creek。

舊金山灣區水質控制委員會在4月和5月對Lehight Yeager Yard進行檢查時發現污染斜坡上發現顯著的裂縫,導致土石流,礦廢物流進了Permanente Creek,這種無法溶解的礦廢物,裡面有化學物質硒超標。

當局表示,對飲用水沒有直接威脅,但小溪內和周圍的水生生物,包括魚和青蛙可能會受到影響。

2009年就開始帶領社區抗爭的前Cupertino市議員張昭富說,Lehigh水泥廠過去就因為Permanente Creek硒超標,被Sierra環保團體告上法庭後來和解。

張昭富說:”少量對身體有益,但超過份量對動物非常不好,非常有害,這些應該2014年都應該處理好的事情,不應該有任何硒在Permanente Creek。”

根據採集樣品分析顯示,每升8.9微克硒,超過水質控制委員會保護允許的每升8.1微克。

專家表示,雖然不是高很多,但這不是一個應流入小溪的地方,因為Lehigh已經有排水系統,除此之外,該排放也違反了縣及加州法規,如果沒有改善,將對Lehigh罰款,期限是8月30日。

本台就事件聯繫過Lehigh,但該公司至截稿前都沒有回覆。

