香港數百市民包圍葵涌警署與警方發生衝突（視頻）

【i-CABLE】

香港警方落案控告中西區衝突中被捕的45人，其中44人涉及暴動罪，數百名市民晚上包圍葵涌警署聲援，防暴警察出動驅散，與示威者衝突，警員一度施放胡椒噴霧。

數百名市民在葵涌警署外聚集，聲援中西區衝突的被捕人士，佔據警署外的一段葵涌道及葵富路，部份人身穿黑衣、戴口罩。葵涌警署在閘上張貼通告，指報案室暫停服務。

週二晚8時許，首批軍裝警員持盾到場，隨即被市民包圍指罵，雙方一度對峙，之後警方撤退、上警車離開，有市民向警署擲雞蛋。

到晚上10時半，再有人向警署擲雜物，十多名防暴警察走出葵涌警署，揮動警棍驅散市民。

聚集警署外市民，有人用激光射向警員，又擲雜物，有市民跌倒受傷，到葵芳地鐵站有人擲雜物，警員在地鐵站外一度施放胡椒噴劑，有人推垃圾筒還撃，警員退回警署，在閘內再施放胡椒噴劑。

其後有防暴警察再出來增援，在警署外推跌一名記者，期間有警員手持霰彈槍指向市民，增援的防暴警察去到地鐵站外巴士總站，約半小時後退回警署。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。