香港數百市民包圍葵涌警署與警方發生衝突（視頻）

【i-CABLE】

香港警方落案控告中西區衝突中被捕的45人,其中44人涉及暴動罪,數百名市民晚上包圍葵涌警署聲援,防暴警察出動驅散,與示威者衝突,警員一度施放胡椒噴霧。

數百名市民在葵涌警署外聚集,聲援中西區衝突的被捕人士,佔據警署外的一段葵涌道及葵富路,部份人身穿黑衣、戴口罩。葵涌警署在閘上張貼通告,指報案室暫停服務。

週二晚8時許,首批軍裝警員持盾到場,隨即被市民包圍指罵,雙方一度對峙,之後警方撤退、上警車離開,有市民向警署擲雞蛋。

到晚上10時半,再有人向警署擲雜物,十多名防暴警察走出葵涌警署,揮動警棍驅散市民。

聚集警署外市民,有人用激光射向警員,又擲雜物,有市民跌倒受傷,到葵芳地鐵站有人擲雜物,警員在地鐵站外一度施放胡椒噴劑,有人推垃圾筒還撃,警員退回警署,在閘內再施放胡椒噴劑。

其後有防暴警察再出來增援,在警署外推跌一名記者,期間有警員手持霰彈槍指向市民,增援的防暴警察去到地鐵站外巴士總站,約半小時後退回警署。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。