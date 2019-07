香港中西區衝突44人被控暴動罪（視頻）

【i-CABLE】

香港警方落案控告中西區衝突中拘捕的45人,有44人涉及暴動罪,其中一人加控一項襲警罪,另外一人被控藏有攻擊性武器,案件週三東區法院提堂,被控暴動罪的人數,是回歸以來最多。

逾百名市民在葵涌警署外聚集,部份人身穿黑衣、戴口罩,舉起標語,亦有人站出馬路,他們不滿警方在週日的中西區警民衝突中拘捕49人,至今仍未獲准保釋。葵涌警署在門外張貼通告,指報案室暫停服務。

據了解警方徵詢律政司意見後,決定起訴衝突中拘捕的45人,其中44人涉嫌暴動,一人藏有攻擊性武器,案件週三東區法院提堂。

警方週一記者會指當晚檢獲用鐵線綁起的石頭、射擊用的丫叉及波子,又指有示威者擲鐵枝、磚頭,亦有縱火行為。

回看2016年的旺角騷亂,有11人被控暴動罪,今次中西區衝突有44人,是回歸以來最多人被控暴動。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。