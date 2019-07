【KTSF】

週一下午兩點半,從舊金山出發的香港航空HX61號班機,起飛兩小時後發現襟翼故障,折返舊金山國際機場。

受影響旅客說:”起飛兩小時後,他們說要先把油漏光,飛機出了問題,要先漏油,然後回舊金山,總共花了5小時。”

另一名旅客說:”航空公司安排今晚住宿,但是沒有提到明天沒有航班,直到星期三,我想要趕下一班飛機回香港。”

乘客表示,在起飛前就已經延誤一個多小時,在回航前,花了4小時先將油漏光,以減少降落時的重量及衝擊。

HX61號班機在傍晚7點安全降落在舊金山國際機場,由於香港航空一天只有一班,所以安排旅客住在附近的酒店,也有乘客是要轉機回廣東開平,也在香港訂了酒店,現在全部泡湯了。

香港航空日前才宣布將結束舊金山飛香港的航線。

