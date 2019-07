【KTSF】

Halloween萬聖節前夕是小朋友最喜歡的節日之一,因為可以扮鬼扮馬,到處拿糖果,不過,如果Halloween翌日不是週末,大小朋友就不能玩得盡興,有人因此在網上發起聯署請願,把原定在10月最後一天的Halloween,改到10月最後一個星期六。

請願由一個非牟利組織Halloween和服飾協會在去年發起,不過,這個請願在近期又被人放到網上,之後獲得瘋傳,幾天內已經收集到超過10萬簽名,除了要求改期外,發起情願的組織更提出,要令Halloween更安全,包括陪同子女出外拿糖,和在服飾上加上一些易見的反光貼紙或者飾物,和攜帶手電筒。

由於請願已經有超過10萬簽名支持,白宮將要著在收到請願後60天內做出回應。

