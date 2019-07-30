Gilroy大蒜節血案兩童喪命 成年男死者剛大學畢業（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

Gilroy大蒜節發生的槍擊案，遇害的3名死者包括6歲男童Stephen Romero、13歲女童Keyla Salazar，以及20幾歲剛大學畢業的男子Trevor Irby。

6歲男童Romero居住在聖荷西，他的媽媽和祖母當日中槍受傷還在住院，Romero的叔叔Noe Romero表示，Romero是很乖的孩子。

Noe Romero說：”他是個外向男孩，好乖，善良，好孩子，子彈Stephen穿過的背部，並擊中她媽媽的腹部。”

Romero的媽媽手部都中槍，需要做手術接駁，她和祖母預料會生還。

另一名死者13歲女童Salazar，她的家屬在GoFundMe網上發起眾籌費用處理後事。

至於第三名死者，大學剛畢業的男子Irby來自紐約市，跟女友當日一起去大蒜節，他的女友則生還。

Irby就讀生物學，他的大學Keuka College發聲明為他和他的家人致哀。

槍擊案事發在週日下午5點41分，大蒜節差不多閉幕時，警方在接獲槍擊案舉報，多輛救護車立即到場拯救傷者。

從社交媒體發放的片段所見，在槍擊案發生之際，現場一片混亂，大批民眾急急慌忙躲避，很多見撃者表示聽到槍聲時，起初以為是放煙花。

目擊者說：”我當時在音樂會，起初聽到兩下槍聲，以為是音樂會開始，以為是開場，怎料幾秒後有多發連續槍聲，噠噠噠噠噠噠，我見到有人跌倒，有小孩跌倒，我要跨過幾個小孩，有一發子彈擦身而過，擊中我朋友的靴子。:

另一名目擊者說：”你見到這種事發生在別處時，會以為絕不在自己身邊發生，我站在洗手間，走出來時，一轉身就見槍手拿著槍，入子彈對著我們工作的帳篷開槍。”

目擊案發經過的男童說：”起初以為要死了，因為見槍手只距離我們40呎，我躲在桌底，直至警察來。”

Gilroy警察局長表示，槍擊案是於場地北面發生，槍手是經小溪剪破鐵絲網，避過保安檢查進入活動場地，警員到場後，與槍手駁火大約一分鐘，槍手中槍死亡。

由於有目擊證人報稱槍手不止一人，因此警方正調查是否還有槍手在逃。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。