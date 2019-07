Gilroy大蒜節血案兩童喪命 成年男死者剛大學畢業（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

Gilroy大蒜節發生的槍擊案,遇害的3名死者包括6歲男童Stephen Romero、13歲女童Keyla Salazar,以及20幾歲剛大學畢業的男子Trevor Irby。

6歲男童Romero居住在聖荷西,他的媽媽和祖母當日中槍受傷還在住院,Romero的叔叔Noe Romero表示,Romero是很乖的孩子。

Noe Romero說:”他是個外向男孩,好乖,善良,好孩子,子彈Stephen穿過的背部,並擊中她媽媽的腹部。”

Romero的媽媽手部都中槍,需要做手術接駁,她和祖母預料會生還。

另一名死者13歲女童Salazar,她的家屬在GoFundMe網上發起眾籌費用處理後事。

至於第三名死者,大學剛畢業的男子Irby來自紐約市,跟女友當日一起去大蒜節,他的女友則生還。

Irby就讀生物學,他的大學Keuka College發聲明為他和他的家人致哀。

槍擊案事發在週日下午5點41分,大蒜節差不多閉幕時,警方在接獲槍擊案舉報,多輛救護車立即到場拯救傷者。

從社交媒體發放的片段所見,在槍擊案發生之際,現場一片混亂,大批民眾急急慌忙躲避,很多見撃者表示聽到槍聲時,起初以為是放煙花。

目擊者說:”我當時在音樂會,起初聽到兩下槍聲,以為是音樂會開始,以為是開場,怎料幾秒後有多發連續槍聲,噠噠噠噠噠噠,我見到有人跌倒,有小孩跌倒,我要跨過幾個小孩,有一發子彈擦身而過,擊中我朋友的靴子。:

另一名目擊者說:”你見到這種事發生在別處時,會以為絕不在自己身邊發生,我站在洗手間,走出來時,一轉身就見槍手拿著槍,入子彈對著我們工作的帳篷開槍。”

目擊案發經過的男童說:”起初以為要死了,因為見槍手只距離我們40呎,我躲在桌底,直至警察來。”

Gilroy警察局長表示,槍擊案是於場地北面發生,槍手是經小溪剪破鐵絲網,避過保安檢查進入活動場地,警員到場後,與槍手駁火大約一分鐘,槍手中槍死亡。

由於有目擊證人報稱槍手不止一人,因此警方正調查是否還有槍手在逃。

