Gilroy大蒜節槍擊案 警方交代調查進展（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

昨天南灣Gilroy大蒜節最後一日,有年輕白人男子闖入會場,手持機關槍大開殺戒,造成3人死亡多人受傷,死者當中有兩名是兒童,年紀最輕的只得6歲,警方週一交代更多有關案件的細節。

已經有幾十年歷史的Gilroy大蒜節,每年都吸引幾萬人參加,週日是本屆大蒜節的最後一天,許多人一家大小去遊玩,下午5點幾發生槍擊事件,警方接報一分鐘內趕到現場,並且在很短時間內擊斃持有機關槍的疑犯,避免有更多人死傷。

Gilroy警察局長Scot Smithee表示,3名警員第一時間趕到槍擊案現場,槍手見到警員就向他們開槍。

Smithee說:”警員的手槍雖遠不及步槍,但3名警員能擊斃疑犯,很快地結束事件。”

警方週一表示,相信槍手是隨機開槍,如果警員不及時制服疑犯,後果不堪設想。

Smithee說:”我極以警員的表現為榮,他們迅速對抗匪徒,現場有數千人,聚集在很小的範圍,事態可以迅速惡化,我甚感光榮,因為警員盡快趕到現場解除威脅。”

週日的槍擊案計算槍手在內,總共有4人死亡,十多人受傷,當地市長宣布進入緊急狀態,要求州府協助救援和調查,市長同樣讚揚警員的表現。

Gilroy市長Roland Velasco說:”非常英勇,警員奔向槍擊現場,我們的自然反應就是逃跑。”

警方證實被擊斃的槍手是19歲青年Santino William Legan,警方表示,他本月初在內華達州合法購買用來犯案的AK47機關槍。

警察局長指出,由於大蒜節是大型活動,現場已經有警員駐守,事發之後 總共有20個地方、州府以及聯邦執法單位趕到現場協助,由於事態嚴重,聯邦調查局(FBI)已加入調查,派出30名探員到現場搜證。

聯邦調查局舊金山分局副特工總管Craig Fair說:”我們首要任務是調查槍手的動機,思想傾向,他是否與任何人或組織合謀,種種因素仍在調查中。”

警方表示,仍在調查槍手有沒有同黨,週一又取得法庭搜查令,搜查現場附近一輛汽車及一間房屋。

