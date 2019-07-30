Gilroy大蒜節槍擊案 警方交代調查進展（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

昨天南灣Gilroy大蒜節最後一日，有年輕白人男子闖入會場，手持機關槍大開殺戒，造成3人死亡多人受傷，死者當中有兩名是兒童，年紀最輕的只得6歲，警方週一交代更多有關案件的細節。

已經有幾十年歷史的Gilroy大蒜節，每年都吸引幾萬人參加，週日是本屆大蒜節的最後一天，許多人一家大小去遊玩，下午5點幾發生槍擊事件，警方接報一分鐘內趕到現場，並且在很短時間內擊斃持有機關槍的疑犯，避免有更多人死傷。

Gilroy警察局長Scot Smithee表示，3名警員第一時間趕到槍擊案現場，槍手見到警員就向他們開槍。

Smithee說：”警員的手槍雖遠不及步槍，但3名警員能擊斃疑犯，很快地結束事件。”

警方週一表示，相信槍手是隨機開槍，如果警員不及時制服疑犯，後果不堪設想。

Smithee說：”我極以警員的表現為榮，他們迅速對抗匪徒，現場有數千人，聚集在很小的範圍，事態可以迅速惡化，我甚感光榮，因為警員盡快趕到現場解除威脅。”

週日的槍擊案計算槍手在內，總共有4人死亡，十多人受傷，當地市長宣布進入緊急狀態，要求州府協助救援和調查，市長同樣讚揚警員的表現。

Gilroy市長Roland Velasco說：”非常英勇，警員奔向槍擊現場，我們的自然反應就是逃跑。”

警方證實被擊斃的槍手是19歲青年Santino William Legan，警方表示，他本月初在內華達州合法購買用來犯案的AK47機關槍。

警察局長指出，由於大蒜節是大型活動，現場已經有警員駐守，事發之後 總共有20個地方、州府以及聯邦執法單位趕到現場協助，由於事態嚴重，聯邦調查局（FBI）已加入調查，派出30名探員到現場搜證。

聯邦調查局舊金山分局副特工總管Craig Fair說：”我們首要任務是調查槍手的動機，思想傾向，他是否與任何人或組織合謀，種種因素仍在調查中。”

警方表示，仍在調查槍手有沒有同黨，週一又取得法庭搜查令，搜查現場附近一輛汽車及一間房屋。

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