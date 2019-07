Daly City警方將被捕無證人士移交移民局 被指違反庇護法 （視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

亞州法律聯會與一群關注人士,週一向Daly City市政府提出行政投訴(administrative complaint),抗議Daly City警方今年5月截停汽車時,將一名無證人士逮捕,並移交給移民及海關執法局(ICE),市府方面也隨即做出回應。

亞州法律聯會週一在Daly City市政府前宣布,就5月11日發生的無證人士Armando遭逮捕,並移交給ICE的案件提出行政投訴。

亞州法律聯會政策主任與律師陳艷芬(Angela Chan)說:”今天我們召開記者會,並對Daly City提出行政投訴,希望他們幫助Armando,並且要求他們改變政策。”

來自薩爾瓦多的21歲青年Armando因為人身安全問題,大約3年前來到美國,是個無證人士。

今年5月11日,他開車載著伴侶Krisia和Krisia的弟弟回家途中,遭到Daly City警方截停,警員要求看Armando的駕照,由於Armando沒有駕照,隨後警方問他是否為移民,他回答是之後,應警員的要求出示他的薩爾瓦多證件,問題就來了。

Krisia說:”他們檢查他所有的紀錄,注意到有一個移民命令,要將他驅逐出境,之後他們便將他逮捕。”

由於ICE對Armando發布民事移民逮捕令(civil immigraiton warrant),Daly City警方將他逮捕後,連絡舊金山的ICE,當晚就將他移交給ICE,接著Armando就被關押在位於Bakersfield的移民拘留所至今。

Krisia說:”他非常沮喪,因為他沒希望回美 ,而且會被攻擊,真的很難受。”

亞州法律聯會抨擊警方的做法,違反了美國憲法和加州憲法,也違反聯邦和加州的法律。

陳艷芬說:”他們似乎基於種族截停他,因為他並沒有犯錯卻被截停,他們將他以種族定性有偏見,當他們截停他時,又詢問移民身分,這是加州法律所不允許的,基於加州價值法,也就是SB54法律,他們多次違反這個法律,他們還去調查他的移民背景,這並非警察的工作,警察並非移民機構,這又是另一項違法,而他們致電給ICE,他們原本不應該通知ICE的。”

記者會後,眾人進入市政府,企圖要直接向市府官員遞交投訴書,不過所有辦公室都上鎖,沒有人出面回應,最終在關注人士的簇擁下,Krisia在一樓的職員辦公室遞交了投訴書,獲得受理。

提出行政投訴是走法律程序的前身一步,如果市府對他們的訴求,沒有提出正面回應,那麼下一步他們將對市府提出法律訴訟。

亞州法律聯會代表Sara Lee說:”投訴將讓我們為Armando爭取到補救,還有一些我們提的要求,我們會跟Daly City市府對話,在投訴提出之後,如果沒有結果,我們下一步就會提出訴訟。”

本台聯繫了Daly City警方,警局表示對於事件不做任何評論,而市府則發表一份書面聲明,表示關切事件引發對社區的衝擊。

市府官員已經和亞洲法律聯會和Faith in Action兩個組織會面,希望重建社區信任,免於和聯邦移民執法機構有非法的互動,在會面中警察局長、市府經理和市府律師都做了承諾,會檢討並修改市警局的政策,以及執行加州庇護法律有模糊的部分,市府強調歡迎移民權益,關注團體向市府建言。

市府在聲明中保證,這起案件只是單一事件,並非警局的習慣做法,至於對於週一的行政投訴則沒有評論,但承諾會仔細評估有關指控。

