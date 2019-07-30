Daly City警方將被捕無證人士移交移民局 被指違反庇護法 （視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

亞州法律聯會與一群關注人士，週一向Daly City市政府提出行政投訴（administrative complaint），抗議Daly City警方今年5月截停汽車時，將一名無證人士逮捕，並移交給移民及海關執法局（ICE），市府方面也隨即做出回應。

亞州法律聯會週一在Daly City市政府前宣布，就5月11日發生的無證人士Armando遭逮捕，並移交給ICE的案件提出行政投訴。

亞州法律聯會政策主任與律師陳艷芬（Angela Chan）說：”今天我們召開記者會，並對Daly City提出行政投訴，希望他們幫助Armando，並且要求他們改變政策。”

來自薩爾瓦多的21歲青年Armando因為人身安全問題，大約3年前來到美國，是個無證人士。

今年5月11日，他開車載著伴侶Krisia和Krisia的弟弟回家途中，遭到Daly City警方截停，警員要求看Armando的駕照，由於Armando沒有駕照，隨後警方問他是否為移民，他回答是之後，應警員的要求出示他的薩爾瓦多證件，問題就來了。

Krisia說：”他們檢查他所有的紀錄，注意到有一個移民命令，要將他驅逐出境，之後他們便將他逮捕。”

由於ICE對Armando發布民事移民逮捕令（civil immigraiton warrant），Daly City警方將他逮捕後，連絡舊金山的ICE，當晚就將他移交給ICE，接著Armando就被關押在位於Bakersfield的移民拘留所至今。

Krisia說：”他非常沮喪，因為他沒希望回美 ，而且會被攻擊，真的很難受。”

亞州法律聯會抨擊警方的做法，違反了美國憲法和加州憲法，也違反聯邦和加州的法律。

陳艷芬說：”他們似乎基於種族截停他，因為他並沒有犯錯卻被截停，他們將他以種族定性有偏見，當他們截停他時，又詢問移民身分，這是加州法律所不允許的，基於加州價值法，也就是SB54法律，他們多次違反這個法律，他們還去調查他的移民背景，這並非警察的工作，警察並非移民機構，這又是另一項違法，而他們致電給ICE，他們原本不應該通知ICE的。”

記者會後，眾人進入市政府，企圖要直接向市府官員遞交投訴書，不過所有辦公室都上鎖，沒有人出面回應，最終在關注人士的簇擁下，Krisia在一樓的職員辦公室遞交了投訴書，獲得受理。

提出行政投訴是走法律程序的前身一步，如果市府對他們的訴求，沒有提出正面回應，那麼下一步他們將對市府提出法律訴訟。

亞州法律聯會代表Sara Lee說：”投訴將讓我們為Armando爭取到補救，還有一些我們提的要求，我們會跟Daly City市府對話，在投訴提出之後，如果沒有結果，我們下一步就會提出訴訟。”

本台聯繫了Daly City警方，警局表示對於事件不做任何評論，而市府則發表一份書面聲明，表示關切事件引發對社區的衝擊。

市府官員已經和亞洲法律聯會和Faith in Action兩個組織會面，希望重建社區信任，免於和聯邦移民執法機構有非法的互動，在會面中警察局長、市府經理和市府律師都做了承諾，會檢討並修改市警局的政策，以及執行加州庇護法律有模糊的部分，市府強調歡迎移民權益，關注團體向市府建言。

市府在聲明中保證，這起案件只是單一事件，並非警局的習慣做法，至於對於週一的行政投訴則沒有評論，但承諾會仔細評估有關指控。

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