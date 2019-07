【KTSF】

中半島Daly City週一下午發生鄰里之間的糾紛,其中一個人一度拔槍指嚇對方,警方大為緊張,最終將拔槍的人拘捕。

由片段所見,多名警員手持長槍及盾牌到場戒備,警方表示,週一下午約1時接報指,在Santa Cruz Ave 100號路段鄰里之間發生爭執,其中一名男子一度拔槍指嚇對方。

經過調查後,警方拘捕39歲Daly City居民Steven Jankech,並找到一把手槍,他面臨刑事恐嚇及用手槍襲擊他人的罪名。

有案件資料的人士,請致電650-991-8183與警方聯絡。

