舊金山華埠僑領暴力劫案 警發照緝3疑犯（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

幾個賊人兩個星期前光天化日下，在舊金山華埠繁忙的街道上搶劫和襲擊兩名僑領，導致他們受傷，警方週二公佈閉路電視拍攝到3名匪徒的外貌。

警方週二公佈案發之前，華埠一個閉路電視拍攝到匪徒路過的片段，3名匪徒都是非洲裔男子，當時都穿著深色連帽衣。

警方表示，7月15號星期一下午1點左右，中央警局的警員接報到Stockton夾Pacific街，發現兩名受害人。

警方證實，3名匪徒首先襲擊56歲的男事主，將他整個人抬起，然後扔落地上，當時男事主的朋友企圖上前阻止時，也被匪徒毆打後暈倒。

當時一名駕駛者路過現場時，汽車的攝錄機拍攝到匪徒襲擊69歲男事主的過程。

兩名事主分別是黃氏宗親會主席黃中華，以及宗親會成員黃宏昶，案發前他們剛剛食完午飯。

匪徒打人之後，從黃中華手上搶走一隻勞力士手錶，案件引發各界關注華埠治安，警方仍未破案，3個賊人仍然在逃。

警方呼籲市民提供線索，匿名報案熱線：(415) 575-4444，或發短訊至TIP411，短訊開頭註明SFPD。

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