Capital One賬戶資料被盜 西雅圖女子疑涉案被捕

【KTSF 江良慧報導】

聯邦調查局(FBI)週一拘捕一名來自西雅圖地區的女人,她涉嫌偷取Capital One上億的敏感賬戶記錄,包括銀行戶口號碼。

Capital One這次賬戶資料被盜,是有史以來最大宗的金融機構資料外洩。

類似規模的資料外洩案件,很少可以這麼快就拘捕疑犯,而今此之所以可以迅速破案,是因為疑犯在網上吹噓,自己有Capital One的資料,又說知道自己的行為違法。

總部設於維珍尼亞州的Capital One,是在7月17日有人在網上討論區聲稱,取去公司大量數據後發現問題,被盜資料中,包括社會安全號碼有加密,但其他資料,例如信用卡申請人的姓名、地址、出生日期和信用記錄等都沒有加密。

Capital One向FBI表示,被盜數據包括上億的信用卡申請,和大約77,000和銀行賬戶號碼。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。