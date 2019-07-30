加州新法規定總統候選人必須公開報稅表 名字才可列初選選票

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加州民主黨州長紐森週二簽署法案，規定總統候選人必須公開他們的報稅表，其名字才可印上加州初選的選票上，紐森此舉明顯是衝著將競逐連任的特朗普總統而來。

這項法案預料會面臨法律挑戰，而即使法官判處法案有效，特朗普可以選擇不參加加州的初選，避開這個選舉規定，因為目前共和黨並無有實力的候選人，與特朗普爭逐共和黨總統候選人提名，因此特普朗即使沒有加州黨代表的票，預料仍可自動取得提名。

紐森簽署的這項法案，也適用競逐州長選舉的候選人，紐森表示，加州作為全球最大的經濟體系之一，有”特殊責任”去要求所有競逐民選職位的官員公開報稅表，確保競逐最高官職的人士符合最低的要求，重建公眾信心。

特朗普競選陣營形容，這項法案”違憲”，並指稱加州前民主黨州長布朗去年曾簽署否決類似的法案，而他是有合理理由這樣做。

特朗普競選傳訊總監Tim Murtaugh說：”下一步會要求甚麼？5年的醫療紀錄？”

起草法案的民主黨州參議員Mike McGuire說，法案定明有關規定只適用加州初選的選票，因為州憲法定明，州議會無權干預大選選票。

紐森週二亦對州議員表示，法案是符合憲法，因為聯邦憲法授權州政府去決定挑選民選官員的方式。

不過，Murtaugh卻指法案違反第一憲法修正案中集會自由的條文，因為加州政府不可以規定政黨限定黨員只能投票給某些候選人。

紐森簽署的法案，將會規定候選人必須在初選舉行至少98天前，向州務卿提交最近5年的報稅票，之後會上網讓公眾查閱，當中某些個人資料會被刪走。

加州共和黨主席Jessica Millan Patterson稱，紐森簽署這項法案，顯示加州的民主黨領袖繼續”以黨派政治為先”，她敦促民主黨人不如與共和黨人合作，攜手”找尋方法為民眾降低生活成本、協助學校和令街道更安全”。

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