加州新法規定總統候選人必須公開報稅表 名字才可列初選選票

【KTSF】

加州民主黨州長紐森週二簽署法案,規定總統候選人必須公開他們的報稅表,其名字才可印上加州初選的選票上,紐森此舉明顯是衝著將競逐連任的特朗普總統而來。

這項法案預料會面臨法律挑戰,而即使法官判處法案有效,特朗普可以選擇不參加加州的初選,避開這個選舉規定,因為目前共和黨並無有實力的候選人,與特朗普爭逐共和黨總統候選人提名,因此特普朗即使沒有加州黨代表的票,預料仍可自動取得提名。

紐森簽署的這項法案,也適用競逐州長選舉的候選人,紐森表示,加州作為全球最大的經濟體系之一,有”特殊責任”去要求所有競逐民選職位的官員公開報稅表,確保競逐最高官職的人士符合最低的要求,重建公眾信心。

特朗普競選陣營形容,這項法案”違憲”,並指稱加州前民主黨州長布朗去年曾簽署否決類似的法案,而他是有合理理由這樣做。

特朗普競選傳訊總監Tim Murtaugh說:”下一步會要求甚麼?5年的醫療紀錄?”

起草法案的民主黨州參議員Mike McGuire說,法案定明有關規定只適用加州初選的選票,因為州憲法定明,州議會無權干預大選選票。

紐森週二亦對州議員表示,法案是符合憲法,因為聯邦憲法授權州政府去決定挑選民選官員的方式。

不過,Murtaugh卻指法案違反第一憲法修正案中集會自由的條文,因為加州政府不可以規定政黨限定黨員只能投票給某些候選人。

紐森簽署的法案,將會規定候選人必須在初選舉行至少98天前,向州務卿提交最近5年的報稅票,之後會上網讓公眾查閱,當中某些個人資料會被刪走。

加州共和黨主席Jessica Millan Patterson稱,紐森簽署這項法案,顯示加州的民主黨領袖繼續”以黨派政治為先”,她敦促民主黨人不如與共和黨人合作,攜手”找尋方法為民眾降低生活成本、協助學校和令街道更安全”。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。