蘋果第三季盈利符預期 收益較上年度下滑

【KTSF 張麗月報導】

蘋果公司在收市後公佈業績,第三個財季錄得的盈利符合預期,但收益有近260億元,比一年前同期下跌13%,未符合預期。

大中華地區的收益下跌,但美國市場的收益就上升,展望今個財季的業績前景,就比較看好。

有分析指出,整體來說,正當全球手機市場疲弱下,蘋果產品錄得的收益已經算是出奇這麼強勁,但蘋果手機銷售下跌,可能因為消費者沒有這麼頻密更換手機,以及不大願意花費1,000元以上換新的手機。

為了抵銷蘋果手機銷售欠理想的情況,蘋果改為專注加強提供服務內容的業務,尤其是蘋果電視頻道、蘋果新聞和日後推出的蘋果信用卡。

蘋果也提到如果顧客想換新的手機,將會有更好的優惠。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。