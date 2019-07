灣區兩青年涉嫌在羅馬殺害警員被捕

【KTSF】

兩名來自灣區的青少年,涉嫌在羅馬殺害一名警察被捕,該名警察當時正在調查與毒品有關的搶劫案。

兩名被捕少年,分別是舊金山居民Finnegan Elder,以及Mill Valley居民Gabriel Natale Hjorth,二人都是19歲,去年才從位於Mill Valley的高中畢業,案發時兩名青少年正在羅馬度假。

義大利警方表示,兩人都已承認涉及刺殺警察,亦在兩人下榻的酒店房間裡找到一把長刀,懷疑是犯案兇器。

上週五,兩名青少年在羅馬買毒品時,發現賣方給的只是假的白色粉末後,兩人轉而搶劫賣方,搶走對方的背包。

一名警察介入,試圖追回背包時,其中一名青少年拿刀刺了警察8刀,導致該名35歲的警察死亡。

這名警員上個月才結婚,最近才剛度完蜜月返回工作崗位,案發後當地民眾在街角獻上鮮花等致哀。

疑犯之一的Elder,他的家人已發聲明,向受害警察家屬致哀,同時也表示,對被報導的案件深感震驚,不過目前所知有限,還沒有機會和兒子聯絡。

另一名嫌犯Hjorth的家人並不願意回應事件。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。