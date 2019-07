【KTSF】

網的公司Uber週一宣布解僱400名受僱於市場推廣部的員工,Uber在全球的市場推廣部員工約有1,200人,這次裁員意味市場推廣部約4分之1人手丟飯碗。

這是Uber執行長Dara Khosrowshahi於6月宣布整頓公司管理層,把市場推廣、傳訊和政策小組合併後的跟進行動。

Uber自5月上市以來,股價大多處於低於招股價的水平,該公司一直以來都未能向投資者證明,它們有轉虧為盈的能力。

Uber把虧損歸究在耗費高昂的優惠政策上,以吸引乘客和司機使用Uber,推出優惠政策的主意,正是來自市場推廣部。

