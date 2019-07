【KTSF】

舊金山警局計劃斥資35萬元聘請7名退休警察,維持聯合廣場的治安。

這些退休警員將以兼職的形式在聯合廣場一帶巡邏,時薪為50元,他們不會攜帶武器,也不會實施逮捕,他們會與中央警局緊密合作,在有事發生時要求警局增援。

這7名警員將於下月起在日間執行巡邏任務,範圍包括Post Street、Powell Street、Market Street和Grant Avenue,這35萬元經費足夠支付半年的巡邏任務。

聯合廣場一帶品牌林立,一直是舊金山首屈一指的商圈,但近年來無家可歸者、有組織搶劫及小偷盜竊,引發周邊商戶的擔憂。

儘管沿線已經安裝了大約350個攝像頭,但往往在發生罪案後才能發揮作用,因此當地商家一直尋求更有震懾力的方式,維持該地區的治安。

