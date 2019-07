警方公佈大蒜節槍擊案疑犯身份 死者包括6歲男童

【i-CABLE】

南灣Gilroy市舉行的大蒜節週日發生槍擊案,最少3死、15人傷,死者包括6歲男童Stephen Romero,槍手被擊斃,疑兇是一名19歲青年。

警方指,疑兇是有意大利和伊朗血統的萊根(Santino William Legan),有美國傳媒發現他行兇前在社交網站發文有大蒜節活動的相片,附上為貴貨垃圾而浪費生命的字句,他同日又在網上分享一本關於白人至上主義的書籍,其社交帳戶後來已刪除,當局正調查萊根的犯案動機,又正搜捕他的一名同夥。

大蒜節週日閉幕,樂隊在台上表演最後一曲,突然傳出槍聲,樂隊立即躲入後台。當時下午5時許,會場內的人最初以為是放煙花,後來才意識到是槍聲,有目擊者見到一名身穿類似軍服的白人男子拿著步槍,見人就射,民眾慌忙逃生,一名6歲男童中槍身亡,亦有女童中槍後,負傷逃走躲入樹叢。

Gilroy市一連3日舉行的大蒜節,是當地出名節慶,不少家庭趁閉幕這日來參加,估計現場有逾千人,當局相信槍手是剪爛圍欄,避過嚴密保安後,再闖入會場行兇,警員到場後,將他擊斃,之後繼續在附近一帶搜捕槍手同黨。

