警方公佈大蒜節槍擊案疑犯身份 死者包括6歲男童

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南灣Gilroy市舉行的大蒜節週日發生槍擊案，最少3死、15人傷，死者包括6歲男童Stephen Romero，槍手被擊斃，疑兇是一名19歲青年。

警方指，疑兇是有意大利和伊朗血統的萊根（Santino William Legan），有美國傳媒發現他行兇前在社交網站發文有大蒜節活動的相片，附上為貴貨垃圾而浪費生命的字句，他同日又在網上分享一本關於白人至上主義的書籍，其社交帳戶後來已刪除，當局正調查萊根的犯案動機，又正搜捕他的一名同夥。

大蒜節週日閉幕，樂隊在台上表演最後一曲，突然傳出槍聲，樂隊立即躲入後台。當時下午5時許，會場內的人最初以為是放煙花，後來才意識到是槍聲，有目擊者見到一名身穿類似軍服的白人男子拿著步槍，見人就射，民眾慌忙逃生，一名6歲男童中槍身亡，亦有女童中槍後，負傷逃走躲入樹叢。

Gilroy市一連3日舉行的大蒜節，是當地出名節慶，不少家庭趁閉幕這日來參加，估計現場有逾千人，當局相信槍手是剪爛圍欄，避過嚴密保安後，再闖入會場行兇，警員到場後，將他擊斃，之後繼續在附近一帶搜捕槍手同黨。

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