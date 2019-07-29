紐約市孿生男嬰遺留車內熱死 父親涉誤殺被捕

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紐約市一對一歲大的孿生嬰孩，被遺留在汽車內8小時，因車廂過熱燜死，嬰孩的爸爸被捕，他上庭時情緒失控。

這對孿生兒的爸爸，39歲的Juan Rodriguez，面臨兩項誤殺及兩項疏忽殺人罪名，他週六上庭時情緒非常激動，不停低頭哭泣。

警方指，上週五下午4時，發現兩名嬰孩被留在Bronx社區一輛汽車的後座，長達8小時，車窗全部關上，救護員到場後，發現嬰孩的體溫高達108度，證實他們當場死亡。

當日室外氣溫達華氐80幾度，當時他們的爸爸Rodriguez就在附近的醫院工作，有途人指，Rodriguez事後四圍求救，亦有人聽到Rodriguez大叫，”不是我的錯, 這是意外”。

Rodriguez告訴警方，當日早上他應該要送兩名小孩去託兒所後才去上班，不過他忘了。

法官認為Rodriguez有自殺的傾向，下令當局特別留意，Rodriguez將於8月1日再上庭，到時候大陪審團會決定是否落案起訴他。

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