紐約市孿生男嬰遺留車內熱死 父親涉誤殺被捕

紐約市一對一歲大的孿生嬰孩,被遺留在汽車內8小時,因車廂過熱燜死,嬰孩的爸爸被捕,他上庭時情緒失控。

這對孿生兒的爸爸,39歲的Juan Rodriguez,面臨兩項誤殺及兩項疏忽殺人罪名,他週六上庭時情緒非常激動,不停低頭哭泣。

警方指,上週五下午4時,發現兩名嬰孩被留在Bronx社區一輛汽車的後座,長達8小時,車窗全部關上,救護員到場後,發現嬰孩的體溫高達108度,證實他們當場死亡。

當日室外氣溫達華氐80幾度,當時他們的爸爸Rodriguez就在附近的醫院工作,有途人指,Rodriguez事後四圍求救,亦有人聽到Rodriguez大叫,”不是我的錯, 這是意外”。

Rodriguez告訴警方,當日早上他應該要送兩名小孩去託兒所後才去上班,不過他忘了。

法官認為Rodriguez有自殺的傾向,下令當局特別留意,Rodriguez將於8月1日再上庭,到時候大陪審團會決定是否落案起訴他。

