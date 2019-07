Kaiser醫院工會成員將投票決定是否發動罷工

【KTSF】

Kaiser醫院其中一個工會表示,Kaiser的職員週一會開始就應否進行大規模罷工進行投票,罷工一旦落實,全美Kaiser醫院的服務都可能受到影響。

奧克蘭(屋崙)Kaiser醫院的職員週一會先開始投票,投票的過程可能長達一個月,因為在全加州、華盛頓州及維珍尼亞州等地的Kaiser職員亦會陸續投票。

罷工一旦通過,預計將會在10月初進行,工會表示,這將會是Kaiser醫院20年來最大型的罷工,從去年9月30日起,勞資雙方的員工合約已經到期,7月12日後,雙方的談判仍未有共識,亦已經暫停談判。

工會指控Kaiser對員工不公平,院方向行政人員提供高薪,優厚福利,但從來沒有為員工及病人提供足夠的資源,Kaiser暫時沒有回應事件。

不少Kaiser員工近幾個月亦先後發表意見,本月初,Kaiser心理健康部門的員工在舊金山罷工一天,他們表示人手減少,令病人延遲得到服務。

