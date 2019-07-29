Kaiser醫院工會成員將投票決定是否發動罷工

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Kaiser醫院其中一個工會表示，Kaiser的職員週一會開始就應否進行大規模罷工進行投票，罷工一旦落實，全美Kaiser醫院的服務都可能受到影響。

奧克蘭（屋崙）Kaiser醫院的職員週一會先開始投票，投票的過程可能長達一個月，因為在全加州、華盛頓州及維珍尼亞州等地的Kaiser職員亦會陸續投票。

罷工一旦通過，預計將會在10月初進行，工會表示，這將會是Kaiser醫院20年來最大型的罷工，從去年9月30日起，勞資雙方的員工合約已經到期，7月12日後，雙方的談判仍未有共識，亦已經暫停談判。

工會指控Kaiser對員工不公平，院方向行政人員提供高薪，優厚福利，但從來沒有為員工及病人提供足夠的資源，Kaiser暫時沒有回應事件。

不少Kaiser員工近幾個月亦先後發表意見，本月初，Kaiser心理健康部門的員工在舊金山罷工一天，他們表示人手減少，令病人延遲得到服務。

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