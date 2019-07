【i-CABLE】

香港警方週日在中西區的警民衝突中拘捕49人,並檢獲一批懷疑是示威者使用的自製武器。

週日在處理港島區與示威者的衝突中,警方檢獲用鐵線綁起的石頭、自製盾牌、鐵枝、竹枝、射擊用的弓箭、丫叉及波子,亦有滅火筒和維修工具。

對於在民居附近施放催淚彈,警方強調是視乎示威者使用的武力作出對應,並且有嚴格的守則。

另外有關週六元朗的警民衝突中,有速龍小隊警員手持的警棍懷疑套上鐵環,警方澄清是警棍尾部的膠索帶用來固定警棍尾部的繩。

