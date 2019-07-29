香港西上環示威者與警方衝突 至少49人被捕（視頻）

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週日晚西環和上環一帶的街頭衝突，警方最少拘捕49人，16人受傷，全部情況穩定。警方指激進行為越演越烈，予以最強烈譴責。

示威者下午約5時，在中聯辦正門與後門分兩條戰線與警方對峙。到晚上近7時，干諾道西一邊先有衝突，有人向警方擲雞蛋，警方數分鐘內舉起黃、紅及黑旗，之後施放催淚彈。

示威者防線後退了少許，有些人退入內街，進入德輔道西，即中聯辦後門，這裡有另一批示威者與警方對峙。沒多久警方在內街亦放催淚彈，向前推進，爆開時有火光，示威者還擊，部分人手持鐵枝，有人帶備碎石，煙霧濃罩西環。

到7時45分內街再有另一波衝突，有人在混亂中受傷。速龍小隊增援，將多名示威者制服在地上，有人被搜身，有人被帶上警車。

外面干諾道西，警方防線同樣向東推進。示威者退向上環方向，去到永樂街附近有人燒著垃圾桶，之後將火撲熄，橋上的警員多次向地面施放催淚彈。

至夜晚近8時半，兩條戰線都移到上環。外街同內街的示威者一起退到信德中心對出，警方再進攻，追到西港城外。有示威者在旁邊的摩利臣街燃燒一架手推車，嘗試推去警方防線，警方再施放催淚彈，有人受傷倒地。

過了9時，雙方繼續僵持，有蒙了面的示威者多次用”丫叉”向警察發射。另一批人就在干諾道中與急庇利街交界築起防線，向警方射水。警方連番射催淚彈及橡膠彈，整條街白濛濛一片，留下火光。相隔一條行車線亦施放催淚彈，一下又一下，連環發射。

示威者後退至永安中心對出，用竹枝築起防線，又將竹枝及雜物擲向警方。有防暴警員被擲中油漆彈，盾牌上有白色油漆，制服就沾滿紅色油漆，有人從橋上投擲路牌，交通燈都撞脫了。

另一個角度看，示威者再擲磚，又擲板，林士街行人天橋上的警員即時舉黑旗，向上發射催淚彈，但不成功，之後有警員上了停車場高位，向行車天橋發射催淚彈。而在地面的示威者就再次退入內街，防暴警追過去。

在上環站外爆發巷戰，立法會議員張超雄一度調停，但不成功。速龍小隊追到，將部分人按在地上，之後發射胡椒球彈，示威者跑走。

有人頭部受傷，雙手被綁上，警員為他包紮。追逐戰爆發了四個多小時，去到中環中心附近，同樣的畫面又再出現。到晚上約十一時，示威者陸續撤退，乘搭港鐵離開。

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