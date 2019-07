香港西上環示威者與警方衝突 至少49人被捕（視頻）

【i-CABLE】

週日晚西環和上環一帶的街頭衝突,警方最少拘捕49人,16人受傷,全部情況穩定。警方指激進行為越演越烈,予以最強烈譴責。

示威者下午約5時,在中聯辦正門與後門分兩條戰線與警方對峙。到晚上近7時,干諾道西一邊先有衝突,有人向警方擲雞蛋,警方數分鐘內舉起黃、紅及黑旗,之後施放催淚彈。

示威者防線後退了少許,有些人退入內街,進入德輔道西,即中聯辦後門,這裡有另一批示威者與警方對峙。沒多久警方在內街亦放催淚彈,向前推進,爆開時有火光,示威者還擊,部分人手持鐵枝,有人帶備碎石,煙霧濃罩西環。

到7時45分內街再有另一波衝突,有人在混亂中受傷。速龍小隊增援,將多名示威者制服在地上,有人被搜身,有人被帶上警車。

外面干諾道西,警方防線同樣向東推進。示威者退向上環方向,去到永樂街附近有人燒著垃圾桶,之後將火撲熄,橋上的警員多次向地面施放催淚彈。

至夜晚近8時半,兩條戰線都移到上環。外街同內街的示威者一起退到信德中心對出,警方再進攻,追到西港城外。有示威者在旁邊的摩利臣街燃燒一架手推車,嘗試推去警方防線,警方再施放催淚彈,有人受傷倒地。

過了9時,雙方繼續僵持,有蒙了面的示威者多次用”丫叉”向警察發射。另一批人就在干諾道中與急庇利街交界築起防線,向警方射水。警方連番射催淚彈及橡膠彈,整條街白濛濛一片,留下火光。相隔一條行車線亦施放催淚彈,一下又一下,連環發射。

示威者後退至永安中心對出,用竹枝築起防線,又將竹枝及雜物擲向警方。有防暴警員被擲中油漆彈,盾牌上有白色油漆,制服就沾滿紅色油漆,有人從橋上投擲路牌,交通燈都撞脫了。

另一個角度看,示威者再擲磚,又擲板,林士街行人天橋上的警員即時舉黑旗,向上發射催淚彈,但不成功,之後有警員上了停車場高位,向行車天橋發射催淚彈。而在地面的示威者就再次退入內街,防暴警追過去。

在上環站外爆發巷戰,立法會議員張超雄一度調停,但不成功。速龍小隊追到,將部分人按在地上,之後發射胡椒球彈,示威者跑走。

有人頭部受傷,雙手被綁上,警員為他包紮。追逐戰爆發了四個多小時,去到中環中心附近,同樣的畫面又再出現。到晚上約十一時,示威者陸續撤退,乘搭港鐵離開。

