大蒜節槍手行兇前社網發文 曾分享白人主義書籍

Gilroy大蒜節槍擊案的槍手證實是19歲男子Santino William Legan,他被指是在Gilroy高中畢業,在Gilroy長大,事前並無案底,當局正調查Legan的犯案動機。

Legan2017年高中畢業,有人發現Legan行兇前在社交網站發文,有大蒜節活動的相片,附上”為貴貨垃圾而浪費生命”的字句,同日又在網上分享一本關於白人至上主義的書籍,其社交帳戶後來已刪除。

Gilroy警察局長Scot Smithee說:”我公開他的姓名時有猶豫,因為這種人不配被提起,但我明白你們想確認其身份。”

警方相信Legan可能當日有同夥,目前正搜捕他的同夥,但是至今未有該名同夥線索。

