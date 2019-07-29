Gilroy大蒜節爆槍擊案3死多人傷 槍手與警駁火亡

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在南灣Gilroy市一連3天舉行的大蒜節（Gilroy Garlic Festival）週日發生槍擊案，造成3人死亡15人受傷，死者包括一名6歲男童，警方稱，一名槍手與警員駁火後死亡。

週日是大蒜節舉行的最後一天，這項年度活動每年都吸引逾十萬人到訪，警方是於下午5時半左右接獲槍擊案舉報，多輛救護車立即到場拯救傷者。

Gilroy警察局長稱，槍擊案是於場地北面發生，槍手是經小溪剪破鐵絲網，避過保安檢查進入活動場地，警員到場後與槍手駁火大約一分鐘，槍手中槍死亡。

由於有目擊證人報稱槍手不止一人，因此警方仍在調查是否還有槍手在逃。

從上載社交媒體發放的片段所見，在槍擊案發生之際，現場一片混亂，大批民眾急急慌忙躲避。

槍聲傳出時，樂隊Tin Man正在表演，主音Jack van Breen說，他看到一名身穿綠色上衣、頸上圍了灰色手帕的男子向著人群開槍，槍械看似是攻擊型來福槍。

Van Breen與其他隊員立即跳下台躲避，Van Breen聽到有人大喊：”你為何這樣做？”有人回答說：”因為我很憤怒。”

樂隊另一名成員Vlad Malinovsky說，他聽到很多槍聲，之後停下，執法人員接著出現，吩咐樂隊和正在躲避的其他人舉高雙手步出。

史丹福醫療中心已接收了兩名傷者，醫院發言人沒有透露他們的傷勢如何，Santa Clara Valley醫療中心則接收了5名傷者，也未知他們的傷勢如何。

13歲女童Evenny Reyes案發時正準備離開，突然看到一名男子用頭巾包著他的腳，原來他中槍受傷，她還看到很多人伏在地上哭泣，包括小童，很多人推開桌子，剪開圍欄逃命。

Reyes說，她聽到槍聲時最初沒有跑，因為她以為是炮竹聲，過程大約有5分鐘或3分鐘，就像電影般，很多人在哭、尖叫。

Gilroy警局在Twitter發聲明，表示”Gilroy警隊與整個社區謹向大蒜節槍擊案的受害人致哀”。

特朗普總統也就槍擊案發出推文，呼籲大家小心和安全，他說”執法人員已在槍擊案現場，據報槍手仍未被捕”。

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