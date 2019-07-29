舊金山華埠舉行連儂牆活動 民眾寫便利貼聲援香港（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

北加州香港會週六下午在舊金山華埠花園角舉行連儂牆活動，聲援香港，反對逃犯條例修訂活動。

2014年香港雨傘運動學生領袖兼前學聯秘書長周永康也有出席，他希望通過海外的聲援活動，能夠讓世界了解香港正在發生的事，並為香港人打氣。

活動在華埠花園角和中華文化中心之間的天橋進行，下午1點開始，已經有不少民眾到場將自己的話語寫在主辦機構提供的便利貼，然後將貼在天橋兩旁的連儂牆，也有民眾舉起標語，過程相當和平。

北加州香港會代表讀出全球公開信，譴責721元朗白衣人襲擊事件，並呼籲聲援的民眾，向美國政府聯署請願。

周永康在活動上用中英雙語發言，感激參與活動的舊金山的香港人居民。

活動上有開放發言環節，除了灣區的香港人之外，也有美國人發言，支持香港的反修例運動，也有來自中國內地的民眾發言，他表示香港的反修例運動，將是一場曠日持久的運動。

在花園角連儂牆活動之後，民眾遊行到舊金山香港經貿處，將連儂牆上的標籤貼紙板貼在經貿處所在大樓的門口，警方為活動封閉了Montgomery街Bush街至Sutter街之間的路段。

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