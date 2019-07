舊金山華埠舉行連儂牆活動 民眾寫便利貼聲援香港（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

北加州香港會週六下午在舊金山華埠花園角舉行連儂牆活動,聲援香港,反對逃犯條例修訂活動。

2014年香港雨傘運動學生領袖兼前學聯秘書長周永康也有出席,他希望通過海外的聲援活動,能夠讓世界了解香港正在發生的事,並為香港人打氣。

活動在華埠花園角和中華文化中心之間的天橋進行,下午1點開始,已經有不少民眾到場將自己的話語寫在主辦機構提供的便利貼,然後將貼在天橋兩旁的連儂牆,也有民眾舉起標語,過程相當和平。

北加州香港會代表讀出全球公開信,譴責721元朗白衣人襲擊事件,並呼籲聲援的民眾,向美國政府聯署請願。

周永康在活動上用中英雙語發言,感激參與活動的舊金山的香港人居民。

活動上有開放發言環節,除了灣區的香港人之外,也有美國人發言,支持香港的反修例運動,也有來自中國內地的民眾發言,他表示香港的反修例運動,將是一場曠日持久的運動。

在花園角連儂牆活動之後,民眾遊行到舊金山香港經貿處,將連儂牆上的標籤貼紙板貼在經貿處所在大樓的門口,警方為活動封閉了Montgomery街Bush街至Sutter街之間的路段。

