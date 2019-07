港澳辦指中央支持特首依法施政 向香港警隊致敬

【i-CABLE】

港澳辦召開記者會回應香港當前局勢,發言人表示中央堅決支持香港行政長官林鄭月娥帶領特區政府依法施政,又向香港警隊致敬,讚揚他們緊守崗位、忍辱負重,被問到是否支持成立獨立調查委員會,發言人指,當前要務是堅決依法懲治暴力犯罪行為,回復社會安定。

反修例示威演變成持續激烈衝突之際,港澳辦首次為香港當前局勢開記者會,發言人楊光指暴力活動已經嚴重破壞香港繁榮穩定大局,威脅市民生命財產安全,是肆無忌憚踐踏法治。

楊光說到這裡,他指特別體諒香港警隊及他們家人承受的壓力,他指不論目標有多崇高,都不可以訴諸暴力,市民要聲討激進分子所作的惡、犯的罪。

歷時40分鐘的記者會安排了即時傳譯,外國傳媒CNBC、CNN也有提問,新華社問到西方國家在近期香港示威遊行中的角色,回應有香港人擔心一國兩制是否只容一國、不許兩制,楊光指一國才是兩制的根,有三條底線不能觸碰。

楊光指希望香港盡快走出政治紛爭,集中精力發展經濟、改善民生,特別是幫助年輕人解決住房、學業、就業等遇到的實際困難,中央政府願意與特區政府一起努力,至於林鄭月娥還是否適合繼續當特首,記者會結束時,他們預告港澳辦日後願意再多就不同議題與傳媒交流。

