聯邦政府擬收緊糧食券申請資格 數百萬人將失福利

【KTSF 江良慧報導】

聯邦農業部日前宣布一項新政,將不再給年收入為32,640元的四人家庭發放食物補貼,而這項規定一旦實施,將使全國大約300萬的低收入人士無法收到糧食券。

通常州政府有權決定當地哪些低收入人士,合資格接受聯邦政府發放的食物補貼,比如在東灣Pittsburg,很多低收入家庭都會用聯邦政府發放的食物補貼,來購買專供應給低收入家庭的低價食材。

但是一旦實施新政策,僅在灣區的Contra Costa縣,便有至少4,000戶家庭失去食物補貼。

Contra Costa縣府人力部主任Kathy Gallagher說:”我們認為年收入為32,640元的四人家庭仍屬於低收入,但是這個政策一旦通過,這個門檻將寫入法規中,所以我們必須遵守。”

新規定目的是要避免州政府將食物補貼經費隨意分配,導致真正需要補貼的人反而無法受惠,不過該法律也規定,糧食券只供給那些收入在全國貧窮水平130%以下的人。

新政策或許在其它州可行,但是以灣區的消費水平來說,一年用32,000元供養一個四人家庭幾乎不可能,不僅如此,擁有儲蓄超過2,250元的人,也會被從糧食券的名單上剔除,當中包括有少量棺材本的長者和有車人士。

雖然這個法律會為聯邦政府節省開支,但同時也需要大量人力來記錄和追蹤合資格的低收入人士,這將需要僱用更多的員工,還有設立更多的官僚機構,實際上會造成更大開銷。

對於一直致力於幫助低收入家庭的食物庫來說,他們擔心以後會需要服務更多的人,以至無法跟上需求。

食物庫職員Lisa Sherrill說:”我們可以想像求助人數會超過預期,可我們沒有能力去應對這些需求。”

聯邦政府每年為農民提供200億元補助金,鼓勵他們增加糧食產量,但是卻不捨得花錢幫助低收入人群。

雖然當局已經宣布新政策,不過目前仍處於一個60天的討論階段,可以預見的是國會將針對這個新政策而有一番爭論,或許這會使新政策延後好幾個月才能實施。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。