巴西一座監獄發生嚴重騷亂,最少52人死亡。

事發在北部的帕拉州,監獄冒出濃煙,警員在外面戒備,週一早上派早餐時,兩派囚犯發生打鬥,期間有人縱火,阻止獄警進入部分區域。

衝突中最少52人死亡,其中16人更被斬去頭部,亦有人在火警中窒息致死,騷亂持續5小時後才平息,兩名監獄人員一度被劫持,其後獲釋。

