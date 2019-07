灣區6月房屋銷售額大跌 但地產經紀指房市依然強勁

【KTSF】

灣區6月的房屋銷售額大跌,比去年同期跌了13%,跌到近11年以來最低位,不過有地產經紀人認為房屋市場依然強勁。

根據地產分析網CoreLogic數據指,房屋銷售跌幅最大的是東灣Contra Costa縣,近22%,同舊金山差不多,南灣Santa Clara縣就跌近15%,中半島聖馬刁縣就跌近9%。

東灣Fremont市房屋市場都有所放緩,有更多房屋放售,房價微跌。

Lakhara一家最近就在Fremont市買了一幢三房Town house鎮屋,以79萬元成交,最近才新居入伙。

業主Nathan表示,地點是考慮因素之一,由於Fremont市在舊金山和聖荷西中間,他可以隨時選擇在兩地點的公司上班,至於他們的經紀人表示,這間鎮屋放售一星期後就賣得出,認為這是良好房屋市場的跡象。

CoreLogic的數據就指,雖然灣區經濟強勁,房貸率低,房屋銷售數字仍然大跌。

但該名地產經紀認為,這個現象只是自然調整,她同意市場是有放緩,去年買家都希望爭先盡快買到房屋,今年沒那麼激烈,買家肯花多點時間看樓做選擇。

她表示,Fremont、Pleasaton、Alameda市的房屋市場依然強勁。

