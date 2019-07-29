灣區6月房屋銷售額大跌 但地產經紀指房市依然強勁

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灣區6月的房屋銷售額大跌，比去年同期跌了13%，跌到近11年以來最低位，不過有地產經紀人認為房屋市場依然強勁。

根據地產分析網CoreLogic數據指，房屋銷售跌幅最大的是東灣Contra Costa縣，近22%，同舊金山差不多，南灣Santa Clara縣就跌近15%，中半島聖馬刁縣就跌近9%。

東灣Fremont市房屋市場都有所放緩，有更多房屋放售，房價微跌。

Lakhara一家最近就在Fremont市買了一幢三房Town house鎮屋，以79萬元成交，最近才新居入伙。

業主Nathan表示，地點是考慮因素之一，由於Fremont市在舊金山和聖荷西中間，他可以隨時選擇在兩地點的公司上班，至於他們的經紀人表示，這間鎮屋放售一星期後就賣得出，認為這是良好房屋市場的跡象。

CoreLogic的數據就指，雖然灣區經濟強勁，房貸率低，房屋銷售數字仍然大跌。

但該名地產經紀認為，這個現象只是自然調整，她同意市場是有放緩，去年買家都希望爭先盡快買到房屋，今年沒那麼激烈，買家肯花多點時間看樓做選擇。

她表示，Fremont、Pleasaton、Alameda市的房屋市場依然強勁。

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