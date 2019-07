灣區捷運專人守護升降機計劃將擴展至另外兩站（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區捷運(BART)派遣專人守護兩個舊金山捷運站升降機的計劃大受好評,捷運將會將這項服務擴展至另外兩個捷運車站。

捷運今年4月與舊金山一個非牟利機構合作,派職員到Powell以及Civic Center捷運站看守車站的升降機,一方面協助殘障人士、使用嬰兒手推車的人士,以及拖著行李的乘客使用升降機,另一方面可以防止有人在升降機裡面大小便,許多乘客都讚揚這項計劃,令升降機變得乾淨和安全。

捷運董事局現決定今年秋季Montgomery站和Embarcadero站推行同樣的服務,捷運的資料顯示,今個財政年度在4個捷運站聘請升降機服務員的預算是280萬元,其中接近一半經費來自大都會運輸委員會,由於幾個捷運站與Muni輕軌車站共存,因此餘下的150萬元開支,由捷運與舊金山交通局平分。

