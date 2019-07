特朗普拒絕讓蘋果等企業中國製貨品豁免關稅（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

特朗普總統週五向世貿組織施壓,要求世貿停止給予部分國家和地區發展中國家的地位,特朗普更點名批評中國取得不公平的優待待遇,此外對於蘋果公司等企業要求其產品豁免關稅,特朗普發推文拒絕了。

根據華爾街日報的報導,蘋果公司計劃將新款Mac Pro電腦的最後組裝從德州搬到中國,而蘋果公司和另外家美國公司卻也向特朗普政府申請豁免現有的25%關稅。

特朗普對此表示,蘋果在中國生產的Mac Pro電腦零件不會獲得關稅豁免或任何補助,並也強調要是在美國製造就不會有關稅。

國家經濟議會主任Larry Kudlow說:”蘋果在中國有生産線,特朗普和我對蘋果總裁Tim Cook都非常友善,我們希望蘋果把生産搬到德州,這會是件好事。”

針對特朗普的反應,蘋果公司的發言人表示,公司已經有和9,000家美國製造商合作,花了600億,創造了上十萬份就業機會。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。